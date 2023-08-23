Можна діабетикам: топ-10 фруктів з низьким вмістом цукру

В фруктах міститься велика кількість клітковини, мінералів та вітамінів, однак є багато цукру і фруктози. Тому їх варто з обережністю їсти людям, які слідкують за кількістю спожитого солоду. Щоб не відмовляти собі в задоволені, запам'ятайте топ-10 фруктів з низьким вмістом цукру.

У виданні T-Online вирішили перерахувати десять фруктів, в яких майже немає цукру. Їх можуть сміливо додавати до свого щоденного раціону люди з діабетом, а також всі ті, хто намагається зменшити споживання цукру для збереження здоров'я.

Отже, ось топ-10 фруктів, які можна без переживань їсти і не боятися збільшити кількість цукру в крові.

1 місце: авокадо (1,4 г цукру на 100 г). Насправді авокадо — це ягода, тому, з ботанічної точки зору його можна віднести до фруктів. Солод авокадо отримує лише від глюкози, а не фруктози, тому його можна назвати продуктом з низьким вмістом цукру.

2 місце: малина (4,8 г цукру). Як і більшість інших ягід, малина містить мало фруктози. Вона також є низькокалорійною, чим дуже подобається тим, хто дотримується дієти. А завдяки великої кількості клітковини малина допомагає покращити роботу кишківника.

3 місце: полуниця (5,5 г цукру). Крім низького вмісту цукру, полуниця ще й багата на вітамін С. Було виявлено, що в ній більше цієї корисної речовини, ніж в цитрусових. Тому вона повинна бути в раціоні, якщо ви хочете бути здоровими.

4 місце: абрикос (7,7 г цукру). Це не лише смачні, але й надзвичайно корисні фрукти, які варто додати до свого раціону тим людям, хто хоче вживати менше цукру.

5 місце: слива (7,8 г цукру). Ще один надзвичайно корисний фрукт, який також містить велику кількість вітаміну С.

Які фрукти майже не містять цукру? / Фото: Pexels

6 місце: апельсин (8,3 г цукру). Ці цитрусові також можна віднести до фруктів з низьким вмістом фруктози. Але в них багато мінерального калію, фолієвої кислоти та вітаміну С.

7 місце: кавун (8,3 г цукру). Кавуни популярні ласощі, особливо наприкінці літа. Він містить багато води, а ще вітамін С та вітамін В5, а ось цукру в ньому майже немає.

8 місце: ківі (9,1 г цукру). Цей фрукт можна назвати справжньою "бомбою" вітаміну С, в одному лише плоді міститься майже третину денної норми. А ще в ньому зовсім мало фруктози.

9 місце: груша (10,2 г цукру). А ще груші легко засвоюються та в порівнянні з іншими фруктами містять невелику кількість фруктози.

10 місце: яблуко (10,3 г цукру). Також яблуко містить 14% добової норми вітаміну С, 6% добової норми калію та 5% добової норми вітаміну К. Тому дуже важливо додати їх до свого раціону.

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