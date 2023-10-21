Можна не поливати, поки ви у відпустці: перелік кімнатних рослин, які ростуть навіть без води

Якщо ви переживаєте, що за час відпустки кімнатні рослини зів'януть, варто звернути увагу, що деякі квіти можуть зростати навіть без поливання.

Доларове дерево

Заміокулькас, або як цю рослину часто називають "доларове дерево", здатне прикрасити будь-який інтер'єр. Воно виростає досить великим та широким, тому може чудово виглядати як на підлозі, так і на підвіконні. При цьому доларове дерево не потребує особливого догляду і може зростати навіть перебуваючи без поливання довгий час. Влітку заміокулькас потрібно поливати не частіше одного разу на півтора тижня, а взимку ще рідше — раз на місяць.

Сукуленти

Ці рослини стають все більш популярними. І причин цьому досить багато: вони цікаво виглядають, не вимагають сонячного світла, тому їх можна ставити не лише на підвіконня, але й на стіл. При цьому сукулентам також не потрібне часте поливання — достатньо одного разу на кілька тижнів. Під час поливання слідкуйте, щоб вода не потрапляла на листочки, тому що вони швидко загниють.

Сингоніум

Які квіти можуть зростати без поливання / Фото: Pexels

Він відноситься до того самого сімейства, що і заміокулькас. Листочки цієї рослини досить симпатичні і нагадують крила метелика. А ще вони можуть змінювати колір в залежності від освітлення. Якщо сингоніум рясно полити перед відпусткою, він зможе витримати кілька тижнів без води і не зів'яне. Проте слід зазначити, що взимку рослині може знадобитися додаткове підсвічування.

Хамедорея

Ця пальма є чудовим варіантом для тих, хто поки починає шлях в квітникарстві і не впевнений в своїх силах. Рослину можна розташовувати як біля вікна, так і в глибині кімнати. А якщо збираєтесь у відпустку, полийте пальму і не переживайте. Вона без проблем переживе довготривалий час без поливання. А ось якщо поряд з хамедореєю стоїть увімкнене опалення, краще її додатково зволожувати. Виростає пальма до 2 метрів заввишки.

Також до квітів, які добре переносять відсутність води, належать фікус, монстера, драцена.

А ось для більш примхливих рослин на час відпустки варто забезпечити краплинне поливання. Для цього біля підвіконня розставте каструлі чи інші ємності з водою, згорніть кілька шматків тканини у трубочку і направте від води до кожного горщика. Так квітка отримуватиме вологу протягом тривалого періоду часу.

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