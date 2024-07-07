Можна залишитися без урожаю огірків: як боротися з борошнистою росою та пероноспорозом

Як боротися з небезпечною хворобою огірків — борошнистою росою та пероноспорозом

Найпоширенішою хворобою огірків є справжня та несправжня борошниста роса (пероноспороз). Мікози — це загальна назва захворювань рослин, що викликаються мікроскопічними грибками, які можуть призвести до загибелі всієї рослини. Борошниста роса та пероноспороз належать до одних з найбільш шкідливих і, на жаль, поширених мікозів. Умови для розвитку хвороби — погана вентиляція, висока вологість, низькі нічні температури.

Як розпізнати борошнисту росу

Головна зовнішня ознака хвороби — це білий наліт на листі, пагонах і плодах огірків. Наліт спочатку сухий, схожий на борошно або дрібний пил, його легко можна стерти пальцем. Пізніше він розростається, ущільнюється і вкривається дрібними краплями "роси" — це ознака дозрівання спор нового покоління, звідси й назва хвороби борошниста роса".

Захворювання поширюється зазвичай з низу рослини вгору, а також з верхнього боку листя на нижній. Листя практично повністю білішає, стає крихким, згортається та обпадає, всихають і обпадають також квітки огірка, а плоди змінюють смак.

Факторами, що сприяють розвитку і поширенню борошнистої роси, є:

Висока температура повітря, вища за 25° C разом зі значними коливаннями вологості.

Великі коливання денних і нічних температур.

Постійне потрапляння вологи під час поливу на листя рослини.

Погана вентиляція посадок.

Надлишок азоту у ґрунті.

Найперше, що треба зробити при ознаках зараженням борошнистою росою – це зрізати, а потім спалити всі заражені листки за межами ділянки, також тимчасово припинити поливати огірки та підживити калійно-фосфорним добривом.

Борошниста роса на огірках

Несправжня борошниста роса (пероноспороз) огірків

Коли на нижньому боці листя огірків з’являються темні цятки з жовтим обрамленням, які незабаром проступають на верхній бік пластини – це пероноспороз, або несправжня борошниста роса огірків. Ця грибкова хвороба швидко розвивається за підвищеної вологості та низьких нічних температур. Плями на листі можуть з’явитися вже невдовзі після сходів рослинок, але найчастіше жовті плями з’являються в липні-серпні, коли урожай дозріває.

Рекомендації при появі перших ознаках хвороби ті самі, що й при справжній борошнистій росі. Це зменшення вологості, видалення хворих листків, збалансування підживлення.

Пероноспороз

Чим обробити огірки від борошнистої роси та пероноспорозу

Найкраще — це зробити профілактику захворювання, коли на огірках з'являться 5 листків.

Перші обробки можна робити народними засобами.

Як боротися з борошнистою росою на огірках народними способами

Можна обробити сироваткою з йодом. Для цього до 9 л води додайте один літр молочної сироватки та 3 краплі йоду. Замість йоду до сироватки можна додати мідний купорос. В такому разі розчин для обробітку огірків потрібно приготувати наступним чином - додати до 7 л сироватки 3 л води та одну чайну ложку купоросу. Обробити огірки цими розчинами потрібно двічі з перервою 10 днів.

Якщо є марганцівка, зробити блідо-рожевий розчин - 3 г розчинити у 10 л води та обприскати ним огірки. Обробити розчином марганцівки три рази протягом 10 днів.

Для запобігання розвитку грибків можна використовувати настої цибулиння чи кропиви. Візьміть 200 г лушпиння чи кропиви та залийте 2 літрами окропу. Коли відвар охолоне, доведіть водою до об’єму 10 л, поставте в тепле місце, коли через три дні настій почне бродити, можна обприскати грядки.

Бродська рідина є найсильнішим із народних засобів для боротьби з борошнистою росою. Для приготування розчину на 10 л води беруть 100 г негашеного вапна та 100 г мідного купоросу. При появі перших плям огірки обприскують один раз на тиждень.

Методи боротьби з борошнистою росою та несправжньою борошнистою росою

Якщо захворіло багато огірків, обробляти потрібно вже хімічними розчинами. Перед цим, за 5-7 днів припиніть полив та підгодівлю огірків. Не можна обробляти рослину за 14–15 днів до збору урожаю.Обприскати кущі огірків з інтервалом у тиждень можна такими розчинами:

Розчином колоїдної сірки. Для цього 20-40 г 70-80 % сірки розчинити у 10 л води.

Розчином мідного купоросу - 30-50 г розчинити у 10 л води.

Фунгіцидами, такими як Топаз,Гарт і Енергодар Оксихом, Тіовіт Джет.

Під час зав’язування плодів обробіть огірки препаратом Захисник – 12–15 мл на 5 л води. Він швидко зупинить хворобу та надовго захистить огірочки.

Від пероноспорозу огірків скористайтеся препаратом Цілитель – 25 г препарату розчиніть у 3–5 л води.

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