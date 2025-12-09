Може накликати біду: чому не можна вішати дзеркало навпроти вхідних дверей

Чому не можна ставити дзеркало навпроти входу / © unsplash.com

Виходячи з дому, ми завжди дивимося у дзеркало для того, щоб перевірити свій вигляд. Найзручніше, коли воно розташоване у передпокої біля виходу. Сучасні шафи-купе часто мають дзеркальні фасади, що робить це розміщення красивим та практичним.

Однак, така зручність, згідно із давніми вченням та повір’ями може становити небезпеку для господарів та гостей будинку.

ТСН.ua розповідає, чому не можна розміщувати дзеркало навпроти вхідних дверей.

Дзеркало навпроти вхідних дверей може блокувати енергію Ци

Згідно зі стародавнім вченням фен-шуй, вхідні двері будинку є важливою зоною. Їх називають «гирлом Ци», тому що саме через нього енергія та Ци (життєва сила) потрапляє до вашого помешкання, пише The Spruce.

Класичні школи фен-шуй, як правило, не рекомендують розміщувати дзеркало навпроти вхідних дверей, адже тоді відбиває та блокує потік позитивної життєвої енергії Ци, що входить у приміщення. Своєю чергою, коли відбувається порушення потоків, господарі помешкання можуть зіткнутися із низкою неприємностей та фінансовими труднощами.

Розміщення дзеркала навпроти вхідних дверей може призвести до блокування позитивної життєвої енергії Ци / © Pexels

Згідно зі стародавнім вченням, дзеркала — це «акумулятори енергії». Якщо її встановити навпроти вхідних дверей, вони можуть:

притягувати як позитивно, так і негативно налаштованих гостей;

поглинати та виснажувати особисту життєву енергію мешканців, що негативно позначатиметься на їхньому самопочутті.

Як радить більшість експертів із фен-шую, дзеркало не має бути першим предметом, який бачитиме людина, коли буде переступати поріг будинку.

Що кажуть народні прикмети

Згідно з народними прикметами, які збігаються з трактуваннями фен-шуй, дзеркало навпроти входу — це поганий знак.

У народі кажуть, що таке розташування притягує в дім хвороби, негаразди, сварки, постійні неприємності та непередбачені витрати грошей. Також, за повір’ям, дзеркало, яке розміщене в темному просторі притягує негативну енергію або може її «розмножувати».

Окрім того, за повір’ям якщо дзеркало висітиме навпроти ввідних дверей, мешканці будинку не забажають у нього повертатися.

Також більшість народних прикмет говорять, що дзеркала є порталом у потойбіччя. Вони можуть витягувати життєву силу людини та накопичувати негативну енергію.

Найбільш поширена прикмета говорить, що дзеркало, встановлене прямо навпроти вхідних дверей, відбиває всю удачу і благополуччя, не дозволяючи їм увійти в оселю.

Іноді можна почути, що таке дзеркало навіть здатне «привести» до будинку душі померлих власників або ворогів, створюючи енергетичні проблеми.

Дзеркало навпроти входу може викликати дискомфорт

Розмістити дзеркало в коридорі навпроти дверей може здатися доволі хорошою ідеєю з погляду зручності. Адже це дозволяє господарям швидко оцінити свій вигляд і поправити одяг чи зачіску прямо перед тим, як вийти з дому.

Однак, якщо дзеркало висітиме навпроти входу, то воно може стати причиною переляку у людини.

Коли хтось заходить у будинок, він може не очікувати побачити своє відображення і спершу сприйме його за незнайомця чи сторонню особу, що викликає переляк.

Також постійне бачення свого відображення може викликати стрес на підсвідомому рівні. У людини може виникнути відчуття, що за нею хтось спостерігає.

Де не можна вішати дзеркала у будинку

Згідно з народними прикметами та різними повір’ями, дзеркала вбирають і зберігають енергетику — як добру, так і погану.

Тому дуже важливо добре подумати і вибрати правильне місце, де його повісити у вашій оселі. А ось де не варто їх розміщувати:

напроти або над ліжком — постійне відображення у дзеркалі під час сну заважає розслабитися та порушує відчуття безпеки. Вночі це може викликати неспокій через рухи, які видно у темряві. Водночас якщо дзеркало висить над ліжком, це може збільшити ризики нещасного випадку;

навпроти вікна, яке виходить на шумну вулицю — дзеркало може затягувати в кімнату зайвий візуальний безлад або відбивати непривабливі чи хаотичні види ззовні, дублюючи їх і створюючи метушню всередині приміщення. Як кажуть прикмети, дзеркало у такому місці буде «виштовхувати» позитивну енергію на вулицю. Це призведе до втрати достатку і благополуччя, а на зміну їм прийдуть хвороби і сварки;

у місці, де дзеркало відображатиме безлад або непривабливі частини інтер’єру — у такому випадку, дзеркало може збільшити враження хаосу або недоглянутості будинку;

навпроти душу чи унітазу — може викликати дискомфорт у користувачів ванної кімнати;

навпроти ікон — згідно із християнськими традиціями, це вияв неповаги, адже священне не повинно відбиватись.

Як правильно розмістити дзеркало у передпокої

Найкраще місце для дзеркала у коридорі — це стіна збоку від входу, щоб воно відображало гарний вид або житлові кімнати, а не прямий вхід. Проте, не завжди планування помешкання дозволяє розмістити його саме там.

Тому фахівці радять розглянути такі варіанти:

розміщення дзеркала на внутрішній стороні дверей шафи;

установити дзеркало під кутом для того, щоб змінити рух позитивної енергії дому;

установити дзеркало не прямо напроти вхідних дверей, а трохи лівіше чи правіше (ту частину дзеркала, яку буде видно при вході, можна трохи закрити картиною або ж тканиною).

Якщо ви не розглядаєте варіант розміщення дзеркала в іншому місці (лише навпроти дверей), тоді вам варто перед ним поставити рослину або предмет.

