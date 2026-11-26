Найкращі породи собак для зайнятих людей — топ-3 від кінолога / © Associated Press

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Не всі породи собак потребують тривалих прогулянок та інтенсивних фізичних навантажень. Людям із насиченим робочим графіком кінологи радять звернути увагу на тварин зі спокійним темпераментом і невисоким рівнем енергії.

Про це пише Express.

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Фахівець із поведінки собак Вілл Атертон, який має понад 900 тисяч підписників у TikTok, назвав три породи, які можуть підійти зайнятим людям.

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Англійський мастиф

Англійський мастиф — одна з найбільших порід собак, представники якої відомі спокійним, лагідним характером і відданістю родині.

Атертон сам має собаку цієї породи. За словами кінолога, його улюблениця чудово вписується в насичений графік, оскільки половину дня дрімає, а решту — хропе.

Англійські мастифи потребують помірних регулярних фізичних навантажень, систематичного дресирування та ранньої соціалізації. Майбутнім власникам також варто враховувати рясне слиновиділення, потребу в просторі, витрати на харчування та особливості транспортування великої тварини.

Сенбернар

Сенбернари, відомі як альпійські собаки-рятувальники, вирізняються терплячістю, ласкавістю та уважністю до людей.

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За належного виховання та соціалізації вони добре ладнають із членами родини. Однак через великі розміри можуть випадково збити з ніг людину, особливо дитину.

Собаки цієї породи потребують помірних фізичних навантажень, регулярних прогулянок та розумової стимуляції. Водночас вони сильно линяють і мають схильність до рясного слиновиділення.

За словами Атертона, характеристики, які він навів щодо англійського мастифа, також стосуються сенбернара.

Англійський бульдог

Англійські бульдоги відомі характерною зовнішністю, спокійним і товариським темпераментом. Вони зазвичай менш енергійні за представників багатьох інших порід, задовольняються короткими прогулянками та тривалим відпочинком.

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За словами кінолога, бульдоги можуть бути дещо жвавішими та складнішими у дресируванні, ніж мастифи й сенбернари.

Атертон рекомендує звернути увагу на цю породу зайнятим людям, які хочуть мати невеликого собаку, здатного із задоволенням дрімати протягом дня за відсутності господаря.

Водночас невисокий рівень активності цих порід не зменшує відповідальності власників. Собаки потребують дресирування, догляду та уваги.

Раніше ми повідомляли, що за милим поглядом і зворушливою поведінкою домашнього улюбленця може приховуватися неабияка кмітливість. Існує сім порід собак, які особливо добре знають, як розчулити господаря.

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