Можуть знищити ваш дім та сад: 11 рослин, які швидко виходять з-під контролю

Фахівці з ландшафтного дизайну та садівництва застерігають: деякі багаторічні рослини, попри привабливий вигляд, здатні перетворитися на агресивних «загарбників» ділянки.

Про це повідомило видання martha stewart.

Інвазивні рослини витісняють місцеву флору, руйнують екосистеми й навіть можуть пошкоджувати будівлі. Експерти назвали 11 рослин, яких варто уникати, та порадили безпечні альтернативи.

Японська спірея, за словами фермерки Ніколь Діллон, швидко захоплює територію та лишає в ґрунті життєздатне насіння на роки. Замість неї садівникам радять обирати бур’ян Джо Пай.

Китайська гліцинія, хоч і декоративна, здатна обплітати та задушувати дерева. Експерти рекомендують натомість американську гліцинію, коралову жимолость або каролінський жасмин.

Кудзу — один із найвідоміших інвазивних видів. Його стрімке розростання шкодить природним екосистемам, каже Теммі Санс з TN Nursery. Як більш безпечну альтернативу вона радить повзучу Дженні.

Бамбук також становить проблему: його корені проривають тротуари та фундаменти, зазначає ландшафтний дизайнер Кріс Тернер. Натомість він радить висаджувати міскантус або ковилу.

Клен звичайний має поверхневу кореневу систему, що виснажує ґрунт і не дає рости іншим рослинам. Тернер пропонує замінити його червоним кленом.

Пурпуровий вербейник у вологих зонах швидко витісняє місцеві види. Санс рекомендує замінити його бур’яном Джо Пай, який підтримує запилювачів.

Барвінок утворює щільні зарості й пригнічує сусідні рослини. Діллон як альтернативу радить повзучі флокси.

Японський спориш настільки агресивний, що здатен проривати бетон і фундаменти. Замість нього варто використовувати повзучий чебрець.

Нандіну у США визнано інвазивною через активне розмноження. Натомість експерти радять висаджувати місцеві падуби, зимову ягоду або декоративний кизил.

Бирючина формує густі непрохідні зарості й непридатна для місцевих комах. Діллон рекомендує звернути увагу на калини, бузину або місцеві види падуба.