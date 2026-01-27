- Дата публікації
Можуть знищити ваш дім та сад: 11 рослин, які швидко виходять з-під контролю
Рослини, що швидко розростаються та важко знищуються, можуть нашкодити дому. Експерти радять двічі подумати перед висадкою цих рослин.
Фахівці з ландшафтного дизайну та садівництва застерігають: деякі багаторічні рослини, попри привабливий вигляд, здатні перетворитися на агресивних «загарбників» ділянки.
Про це повідомило видання martha stewart.
Інвазивні рослини витісняють місцеву флору, руйнують екосистеми й навіть можуть пошкоджувати будівлі. Експерти назвали 11 рослин, яких варто уникати, та порадили безпечні альтернативи.
Японська спірея, за словами фермерки Ніколь Діллон, швидко захоплює територію та лишає в ґрунті життєздатне насіння на роки. Замість неї садівникам радять обирати бур’ян Джо Пай.
Китайська гліцинія, хоч і декоративна, здатна обплітати та задушувати дерева. Експерти рекомендують натомість американську гліцинію, коралову жимолость або каролінський жасмин.
Кудзу — один із найвідоміших інвазивних видів. Його стрімке розростання шкодить природним екосистемам, каже Теммі Санс з TN Nursery. Як більш безпечну альтернативу вона радить повзучу Дженні.
Бамбук також становить проблему: його корені проривають тротуари та фундаменти, зазначає ландшафтний дизайнер Кріс Тернер. Натомість він радить висаджувати міскантус або ковилу.
Клен звичайний має поверхневу кореневу систему, що виснажує ґрунт і не дає рости іншим рослинам. Тернер пропонує замінити його червоним кленом.
Пурпуровий вербейник у вологих зонах швидко витісняє місцеві види. Санс рекомендує замінити його бур’яном Джо Пай, який підтримує запилювачів.
Барвінок утворює щільні зарості й пригнічує сусідні рослини. Діллон як альтернативу радить повзучі флокси.
Японський спориш настільки агресивний, що здатен проривати бетон і фундаменти. Замість нього варто використовувати повзучий чебрець.
Нандіну у США визнано інвазивною через активне розмноження. Натомість експерти радять висаджувати місцеві падуби, зимову ягоду або декоративний кизил.
Бирючина формує густі непрохідні зарості й непридатна для місцевих комах. Діллон рекомендує звернути увагу на калини, бузину або місцеві види падуба.
Англійський плющ, який експерти назвали найбільш проблемним, задушує дерева та поширює хвороби. Крім того, він може пошкоджувати будівлі. Безпечна альтернатива — бостонський плющ із подібною декоративністю та яскравим осіннім забарвленням.
