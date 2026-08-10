Мухи зникнуть із дому: простий трюк із лимоном та ще трьома інгредієнтами відлякає комах

Мухи більше не залітатимуть у дім / © pexels.com

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Влітку мухи часто залітають у помешкання, особливо коли через спеку вікна та двері залишають відчиненими. Водночас позбутися комах можна без використання магазинних хімічних засобів — за допомогою простої суміші з натуральних компонентів.

Пораду щодо домашнього репеленту запропонувала ентузіастка прибирання та блогерка у TikTok Анна Луїза, передає liverpoolecho.

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Вона поділилася кількома способами відлякування мух, зокрема рецептом суміші для використання в приміщенні.

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Натуральний засіб від мух з гвоздикою / © Pixabay

Як приготувати натуральний засіб від мух

Для цього знадобляться:

1 лимон;

10–20 бутонів гвоздики;

1–2 гілочки розмарину;

10–20 крапель ефірної олії лемонграсу;

вода.

У каструлю потрібно налити води приблизно до половини та додати нарізаний лимон, гвоздику, розмарин і ефірну олію лемонграсу.

Суміш доводять до кипіння, а потім залишають на слабкому вогні ще на кілька годин. Пара та аромат мають поширюватися по приміщенню.

У міру випаровування воду можна доливати. Якщо використовувати засіб кілька днів поспіль, воду та інгредієнти рекомендують оновлювати кожні кілька днів, коли запах починає слабшати.

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Суміш також можна перелити в пляшку з розпилювачем і використовувати в інших кімнатах. Нею радять обробляти місця, через які мухи можуть потрапити в будинок, зокрема дверні рами та підвіконня.

Натуральний засіб від мух з лимона / © unsplash.com

Чому цей засіб може відлякувати мух

Усі компоненти мають виражений аромат, який може відлякувати комах.

Лимон має сильний цитрусовий запах, який мухи не люблять. Аналогічний ефект приписують лемонграсу, аромат якого пов’язаний із такими сполуками, як цитраль і цитронела.

Розмарин також має насичений запах завдяки ароматичним сполукам, зокрема камфору та евкаліптолу. Він може перебивати запахи їжі, які приваблюють мух.

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Ще один компонент суміші — гвоздика. Вона містить евгенол, що має сильний характерний аромат і також використовується як природний засіб для відлякування комах.

Авторка радить не обмежуватися лише цією сумішшю. За її словами, для відлякування мух також можна насипати корицю біля смітника, покласти половинку лимона з гвоздикою у фруктову вазу або поставити м’яту біля відчиненого вікна.

Нагадаємо, спека створює ідеальні умови для розмноження бактерій і мух у смітнику.

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