Мухи зникнуть з дому за лічені хвилини: експерт назвав два прості та натуральні засоби

Тепла погода та відчинені вікна часто приносять до будинку не лише свіже повітря, а й небажаних «гостей» — мух. У літній період ця проблема стає особливо актуальною, тому багато людей шукають безпечні способи позбутися настирливих комах без використання агресивної хімії.

Про це повідомило видання Express.

Експерт із безпеки дому Ніл Маккензі з компанії Halton Stairlifts поділився простим методом, який, за його словами, допомагає швидко відлякати мух. Для цього знадобляться лише два натуральні інгредієнти — лимон і гвоздика.

За рекомендацією фахівця, лимон потрібно розрізати навпіл і вставити в м’якоть приблизно 10–15 цілих бутонів гвоздики. Після цього половинки лимона радять розкласти у місцях, де мухи з’являються найчастіше — біля вікон, дверей, фруктових мисок або на кухні.

Маккензі пояснив, що поєднання лимонного соку та аромату гвоздики створює сильний запах, який мухи не переносять. Він назвав цей спосіб «миттєвим та короткостроковим рішенням» для боротьби з комахами у спекотний сезон.

Експерт також звернув увагу, що такий метод є безпечнішою альтернативою інсектицидам та іншим хімічним засобам. Водночас лимони потрібно регулярно замінювати — приблизно раз на три-п’ять днів, коли вони почнуть висихати та втрачати запах.

Окремо фахівець порадив використовувати цей метод і під час відпочинку на вулиці. Якщо люди планують вечеряти на терасі або в саду, ефект можна посилити за допомогою тепла. Для цього необхідно виконати ті самі дії з лимоном і гвоздикою, але злегка підпалити бутони гвоздики, щоб вони почали тліти. За словами експерта, це створює своєрідний ароматичний бар’єр навколо їжі.

Ще одним способом відлякування мух Маккензі назвав домашній розчин із білого оцту та олії перцевої м’яти. Для його приготування потрібно змішати одну склянку води, одну склянку білого оцту, кілька крапель м’ятної олії та краплю засобу для миття посуду у пляшці з розпилювачем.

Отриманий засіб рекомендують наносити на дверні рами, підвіконня, кухонні стільниці, вуличні столи та інші поверхні, де часто сідають мухи. Водночас експерт наголосив, що цей розчин працює саме як репелент і не призначений для знищення комах.

Також він попередив, що олія перцевої м’яти може бути токсичною для домашніх тварин, зокрема собак і котів. Саме тому використовувати такий спрей поблизу улюбленців не рекомендують.

