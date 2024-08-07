Мурахи повтікають з вашої ділянки за 20 секунд: знадобиться всього лише один дешевий продукт

Надокучливі мурахи дуже активні влітку і можуть зіпсувати будь-який відпочинок в саду. Однак, є певні запахи, які відлякують цих комах.

Блогер у TikTok під ніком @im_no_gardener розповів про свій ефективний метод, який допомагає йому позбуватися мурах у садку менше ніж за 20 секунд.

На відео чоловік бере невелику пляшечку зі звичайною меленою корицею і щедро посипає спецією територію, на якій повзає чимало мурах. Результат вражає. Сам блогер зізнається, що не знає, чому саме працює кориця, але вона дійсно ефективна. В коментарях деякі користувачі також зазначили, що такий же результат можна отримати від окропу, а також води з олією перцевої м'яти або гвоздики.

Чому кориця — це простий спосіб позбутися мурах: думка дослідників

В наукових умовах також вивчали ефективність кориці як засобу від мурах. Дослідники витягнули з приправи хімічні сполуки, а потім протестували висококонцентровані олії, щоб з'ясувати, чи вони можуть дійсно відлякати комах.

Результати експерименту підтвердили думку блогера з TikTok і показали, що сильний запах кориці дійсно не подобається мурахам, а тому вони починають втікати від того місця, де його відчують.

Головною перевагою використання кориці як засобу проти мурах є те, що вона повністю натуральна і нетоксична. Вона не становить жодної небезпеки запилювачам, таким як бджоли, метелики тощо. Тому її можна назвати екологічно чистою альтернативою магазинним засобам.

Експерти англійського Королівського садівництва (RHS) вказують, що кориця — найкращий варіант, якщо потрібно прогнати мурах з ділянки. Але наголошують, якщо вони вам не заважають, краще залишити комах в спокої. Справа в тому, що вони є важливою ланкою в екологічній системі, адже впливають на флору та фауну.

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