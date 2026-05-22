Мурахи надовго зникнуть з вашого саду й городу: посипте ділянку ось цим — дієвий засіб від шкідників

Цей засіб допомагає створити несприятливі умови для шкідників і поступово знижує їхню активність без використання агресивної хімії.

Віра Хмельницька
Як позбутися мурах

Як позбутися мурах / © Фото з відкритих джерел

Мурахи в саду та на городі на перший погляд здаються нешкідливими, але насправді вони можуть створювати чимало проблем. Ці шкідники розводять попелицю, пошкоджують коріння рослин і швидко утворюють цілі колонії, які важко контролювати. Багато городників шукають простий спосіб, який допоможе зменшити їхню активність без складної хімії. І такий метод справді існує, достатньо використати один доступний засіб.

Що потрібно зробити, щоб мурах стало менше

Найпростіший і доступний варіант — деревна зола. Її достатньо розсипати тонким шаром у місцях скупчення мурах, біля мурашників або вздовж їхніх стежок.

Зола працює одразу кількома способами:

  • порушує звичні маршрути мурах;

  • створює для них несприятливе середовище;

  • знижує активність колонії;

  • відлякує комах природним способом.

Особливо ефективно використовувати золу після дощу або легкого зволоження ґрунту.

Як правильно використовувати деревний попіл на городі

Щоб метод працював максимально ефективно, варто дотримуватися простих правил:

  • посипати золу безпосередньо на мурашники та доріжки;

  • оновлювати шар після дощу та поливу;

  • обробляти не лише одну ділянку, а всі місця активності мурах;

  • поєднувати з регулярним прибиранням рослинних залишків.

Такий підхід поступово зменшує кількість мурах і стримує їхнє повернення. Адже деревна зола змінює умови середовища, роблячи його менш комфортним для колонії. Мурахи уникають сухих, лужних ділянок і поступово переміщуються в інші місця.

У результаті зменшується активність шкідників, руйнуються їхні стежки, скорочується кількість нових мурашників.

