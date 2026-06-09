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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
199
Час на прочитання
2 хв

Мурахи назавжди покинуть ваш дім: як позбутися непроханих гостей без агресивної хімії

Найкращий результат дає поєднання кількох способів: очищення приміщення, ароматичні бар’єри та натуральні приманки. Якщо діяти послідовно, мурахи справді залишають дім і більше не повертаються.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Як позбутися мурах у домі

Як позбутися мурах у домі / © Фото EPA/UPG

Мурахи — одні з найпоширеніших «непроханих гостей» у домі. Вони швидко знаходять джерела їжі, особливо солодке, крихти та залишки продуктів. Якщо хоча б одна розвідниця знайде комфортні умови, за нею дуже швидко з’являється ціла колонія. Головна проблема в тому, що мурахи залишають феромонні сліди, якими ведуть інших особин. Тому боротьбу потрібно починати одразу, не чекаючи, поки їх стане більше.

Як позбутися мурах без хімії: 6 народних методів

  1. Оцет і вода — простий відлякувач. Оцет руйнує запахові сліди, які залишають мурахи, і дезорієнтує їх. Як використовувати: змішайте оцет і воду у пропорції 1:1, протріть підлогу, плінтуси, кухонні поверхні, а також обробіть місця появи мурах. Після кількох оброблень комахи втрачають маршрут і покидають приміщення.

  2. Сода з цукром — пастка для колонії. Цей метод працює як приманка та одночасно як засіб впливу на комах. Змішайте соду і цукор у рівних частинах, а потім розкладіть отриману суміш біля мурашиних доріжок. Цукор приваблює мурах, а сода порушує їхню внутрішню систему травлення, що поступово зменшує кількість комах.

  3. Кориця чи мелений перець. Різкі запахи є природним бар’єром для мурах. Треба просто посипати корицю чи чорний перець у місцях їх появи, також варто обробити щілини, підвіконня та дверні прорізи. Комахи уникають таких зон і швидко змінюють маршрут.

  4. Лимонний сік. Кисле середовище ефективно збиває мурах із їхнього «сліду». Спочатку необхідно вичавити сік лимона і змішати його з водою. Потім треба обробити поверхні та місця скупчення комах. Окрім того, що непрохані гості зникнуть, так у домі ще довго залишатиметься приємний цитрусовий аромат.

  5. Часник як природний репелент. Різкий запах часнику ефективно відлякує комах. Як використовувати: розкласти розрізані зубчики в місцях появи мурах або натерти соком часнику плінтуси й щілини. Це один із найсильніших натуральних методів боротьби.

  6. Кавова гуща. Кава не тільки відлякує, але й порушує навігацію мурах. Висушену кавову гущу варто розкласти біля входів у мурашині «стежки», також можна обробити кухонні зони та підвіконня. Мурахи уникають таких ділянок і поступово залишають приміщення.

Важливі правила боротьби з мурахами

Щоб народні методи працювали ефективніше, потрібно:

  • не залишати відкриту їжу на кухні;

  • регулярно виносити сміття;

  • протирати поверхні від крихт і солодких слідів;

  • знаходити та закривати щілини у стінах і підлозі.

Без усунення причини навіть найкращі засоби дадуть лише тимчасовий ефект.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
199
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