Мурахи назавжди покинуть ваш дім: як позбутися непроханих гостей без агресивної хімії

Як позбутися мурах у домі / © Фото EPA/UPG

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Мурахи — одні з найпоширеніших «непроханих гостей» у домі. Вони швидко знаходять джерела їжі, особливо солодке, крихти та залишки продуктів. Якщо хоча б одна розвідниця знайде комфортні умови, за нею дуже швидко з’являється ціла колонія. Головна проблема в тому, що мурахи залишають феромонні сліди, якими ведуть інших особин. Тому боротьбу потрібно починати одразу, не чекаючи, поки їх стане більше.

Як позбутися мурах без хімії: 6 народних методів

Оцет і вода — простий відлякувач. Оцет руйнує запахові сліди, які залишають мурахи, і дезорієнтує їх. Як використовувати: змішайте оцет і воду у пропорції 1:1, протріть підлогу, плінтуси, кухонні поверхні, а також обробіть місця появи мурах. Після кількох оброблень комахи втрачають маршрут і покидають приміщення. Сода з цукром — пастка для колонії. Цей метод працює як приманка та одночасно як засіб впливу на комах. Змішайте соду і цукор у рівних частинах, а потім розкладіть отриману суміш біля мурашиних доріжок. Цукор приваблює мурах, а сода порушує їхню внутрішню систему травлення, що поступово зменшує кількість комах. Кориця чи мелений перець. Різкі запахи є природним бар’єром для мурах. Треба просто посипати корицю чи чорний перець у місцях їх появи, також варто обробити щілини, підвіконня та дверні прорізи. Комахи уникають таких зон і швидко змінюють маршрут. Лимонний сік. Кисле середовище ефективно збиває мурах із їхнього «сліду». Спочатку необхідно вичавити сік лимона і змішати його з водою. Потім треба обробити поверхні та місця скупчення комах. Окрім того, що непрохані гості зникнуть, так у домі ще довго залишатиметься приємний цитрусовий аромат. Часник як природний репелент. Різкий запах часнику ефективно відлякує комах. Як використовувати: розкласти розрізані зубчики в місцях появи мурах або натерти соком часнику плінтуси й щілини. Це один із найсильніших натуральних методів боротьби. Кавова гуща. Кава не тільки відлякує, але й порушує навігацію мурах. Висушену кавову гущу варто розкласти біля входів у мурашині «стежки», також можна обробити кухонні зони та підвіконня. Мурахи уникають таких ділянок і поступово залишають приміщення.

Важливі правила боротьби з мурахами

Щоб народні методи працювали ефективніше, потрібно:

не залишати відкриту їжу на кухні;

регулярно виносити сміття;

протирати поверхні від крихт і солодких слідів;

знаходити та закривати щілини у стінах і підлозі.

Без усунення причини навіть найкращі засоби дадуть лише тимчасовий ефект.

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