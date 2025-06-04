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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
383
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Мурахи та попелиці забудуть дорогу до вашого саду: як популярний продукт з кухні допомагає у боротьбі зі шкідниками

Чимало народних засобів допомагають у боротьбі зі шкідниками. Зокрема, для того, щоб позбутися попелиці і мурах в саду використовують один продукт з кухні.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як позбутися мурах та попелиці за допомогою соняшникової олії

Як позбутися мурах та попелиці за допомогою соняшникової олії / © Pixabay

Щоб на молодому листі плодових дерев не було навали мурах з попелицею, які часто з’являються разом, досвідчені городники радять використовувати соняшникову олію.

Для цього нижню частину стовбура дерева потрібно щільно обмотати будь-якою натуральною тканиною, яку попередньо просочують в цьому продукті.

Чому це працює? Аромат сонячникової олії “збиває” мурах, які переносять попелицю на дерево, а тому вони гублять свій слід.

Варто пам’ятати, що олія з часом випаровується, а також змивається, коли йдуть постійні дощі. Тому час від часу тканину краще змінювати для отримання максимального ефекту.

Різні розчини також допомагають у боротьбі з попелицею і мурахами. Їх потрібно розпорошувати на листі та стовбури дерев. Зокрема, досить популярними та ефективними є часниковий та мильний спреї, а також розчин з харчовою содою. Засіб для обприскування можна зробити і на основі соняшникової олії. Додайте до неї трохи води, господарське мило чи рідину для миття посуду.

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