Мускусні парфуми на осінь: добірка найкращих сексуальних ароматів

Головна риса мускусного парфуму — теплий, м’який, шлейфовий і трохи “тілесний” запах, який асоціюється з чуттєвістю, чистотою та інтимністю. Часто зустрічається як основа або серце аромату. Ця нота тепер культивується з рослинних джерел — квітки мускусу чи деревини.

ТСН.ua підготував добірку найкращих мускусних парфумів від експертів жіночого журналу Harper's Bazaar.

Його запах глибокий, оксамитовий, іноді “пудровий” або “мильний”. Він відчувається наче запах шкіри після душу.

Типові асоціації:

аромат “чистого тіла” або “теплого светра”,

сексуальний, але не різкий, унісекс — однаково популярний у чоловічих і жіночих ароматах.

Lancôme Idоle

Трохи фруктовий, трохи квітковий і, звісно ж, мускусний парфум. Саме тому в цьому ароматі кожен знайде щось для себе.

Основні ноти: бергамот, рожевий перець, троянда, жасмин, білий мускус, ваніль, пачулі, кедр.

Maison Margiela ’REPLICA’ Lazy Sunday Morning

Цей свіжий квітковий парфум не має надто чоловічого чи жіночного відтінку. Він радше десь посередині завдяки нотам конвалії, насінню амбретти та білому мускусу.

Основні ноти: конвалія, ірис, білий мускус.

Narciso Rodriguez Pure Musc for Her Eau de Parfum

Аромат поєднує в собі теплий кашемір та солодкий апельсиновий цвіт.

Основні ноти: жасмин, квітка апельсина, мускус, амбра, пачулі.

Aerin Amber Musk

Цей аромат неймовірно легкий. Троянда допомагає надати свіжості та яскравості нотам амбри й мускусу.

Основні ноти: троянда центифолія амбра, мускус.

Phlur Missing Person

Це справжній мускус, присипаний білими квітами. Аромат тримається годинами.

Основні ноти: мускус, нектар бергамота, жасмин, квітка апельсина, олія австралійського сандалового дерева.

