Ми роками робили це неправильно: чи справді гарячу їжу не можна ставити до холодильника

Чи можна ставити гарячу їжу до холодильника — пояснення експертів / © pexels.com

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Залишати щойно приготовлені страви на столі, доки вони повністю не охолонуть, — звична практика на багатьох кухнях. Вважається, що гаряча їжа може нашкодити холодильнику або спричинити псування інших продуктів. Однак фахівці попереджають: значно небезпечніше надто довго тримати готові страви за кімнатної температури.

Про це пише Martha Stewart із посиланням на науковицю з харчових продуктів Еббі Тіль та директорку альянсу Stop Foodborne Illness Ванессу Коффман.

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Чи потрібно чекати, поки їжа охолоне

Звичка не ставити гарячі страви до холодильника виникла не випадково. Чимало людей переконані, що через високу температуру продуктів техніка може працювати гірше, а їжа на сусідніх полицях — швидше псуватися.

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Однак, як пояснює Коффман, ці побоювання переважно пов’язані з особливостями старих холодильників. Сучасні моделі зазвичай розраховані на охолодження теплої їжі, тому чекати, доки вечеря повністю охолоне на столі, немає потреби.

Існує й інше поширене переконання: якщо закрити контейнер із гарячою стравою, під кришкою збереться волога, яка пришвидшить її псування. Насправді ж, за словами Тіль, набагато важливіше контролювати температуру продуктів, адже саме від неї залежить швидкість розмноження бактерій.

Фахівчиня наголошує, що їжа не обов’язково має охолонути до кімнатної температури перед тим, як потрапити до холодильника. Навпаки, у більшості випадків краще розпочати її охолодження раніше.

Скільки часу можна залишати приготовлену їжу без холодильника

Найбільша небезпека виникає тоді, коли готова страва тривалий час залишається теплою. Під час поступового охолодження її температура проходить через діапазон приблизно від +4 до +60 °C, який фахівці називають небезпечною зоною.

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У таких умовах бактерії можуть швидко збільшувати свою кількість. Ба більше, деякі мікроорганізми здатні виділяти токсини, які не завжди зникають навіть після повторного розігрівання їжі.

Тому залишати швидкопсувні страви на кухонному столі можна не довше двох годин. У спекотну погоду, коли температура повітря перевищує +32 °C, цей час скорочується до однієї години.

За словами Тіль, проблема полягає в тому, що люди часто залишають їжу охолоджуватися лише на деякий час, але зрештою забувають про неї. У результаті готова вечеря може простояти на кухні кілька годин, протягом яких бактерії отримують сприятливі умови для розмноження.

Наслідком може стати харчове отруєння. Найвразливішими до таких ризиків є діти, люди похилого віку та ті, хто має ослаблений імунітет.

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Хоча теплі страви можна відразу прибирати до холодильника, важливо враховувати їхню кількість і спосіб зберігання. Важливо не просто поставити гарячу каструлю до холодильника, а забезпечити швидке та рівномірне охолодження її вмісту.

Велика кількість їжі в глибокій посудині може остигати повільніше, особливо в центрі. Тому для великих порцій супів, рагу та соусів варто використовувати інші способи зберігання.

Як правильно охолоджувати приготовлену їжу

Фахівці з харчової безпеки назвали кілька способів, які допоможуть швидше охолодити готові страви та зменшити ризик розмноження бактерій.

Розділяйте великі порції на менші. Якщо ви приготували велику каструлю супу, соусу чи рагу, не варто залишати всю страву в одній глибокій посудині. Краще розкласти її в кілька невеликих неглибоких контейнерів. Це збільшить площу поверхні, через яку виходить тепло, і пришвидшить охолодження.

Не ставте контейнери впритул. Між посудинами потрібно залишати трохи вільного простору. Це дозволить холодному повітрю циркулювати навколо них і сприятиме рівномірнішому охолодженню.

Не закривайте гарячу їжу щільною кришкою одразу. На початковому етапі охолодження контейнери можна залишити відкритими або нещільно накритими. Однак робити це варто лише тоді, коли їжа захищена від можливого забруднення.

Використовуйте крижану ванну. Якщо потрібно швидко охолодити велику порцію супу чи рагу, можна поставити посудину в ємність із льодом та холодною водою. Періодичне перемішування допоможе теплу швидше виходити зі страви.

Додавайте лід до рідких страв. Для деяких супів і рагу можна використовувати кубики льоду. Водночас цей спосіб підходить лише тоді, коли додаткова вода не вплине на якість готової страви.

Перемішуйте їжу під час охолодження. За словами Коффман, це допомагає рівномірніше розподіляти тепло та запобігає ситуації, коли окремі ділянки страви залишаються гарячими значно довше за інші. Особливо корисним такий спосіб може бути для густих супів, соусів і рагу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що запаси рису можуть стояти в кухонній шафі досить довго, однак нескінченного терміну придатності цей продукт не має. Ба більше, тривалість зберігання значною мірою залежить від сорту рису та умов, у яких він перебуває.

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