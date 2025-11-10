- Дата публікації
Ми їмо банани неправильно: експерти розкрили єдиний спосіб насолоджуватися ними з користю для здоров’я
Фахівці пояснили, що обов’язково потрібно зробити з бананами перед тим, як їх чистити.
Всі знають, що яблука чи виноград обов’язково миють перед їжею. Але багато хто забуває: навіть фрукти з щільною шкіркою, як банани, потребують попереднього оброблення.
Експерти наголошують: брудна шкірка може містити шкідливі бактерії та збудників хвороб, наприклад сальмонелу. Коли ви знімаєте шкірку або розрізаєте банан ножем, мікроби з поверхні можуть потрапити на чисту м’якоть, створюючи ризик для здоров’я.
Тому правило просте: кожен фрукт слід ретельно промити під проточною водою. За бажанням можна використовувати м’яке мило або харчову соду для додаткової чистоти.
Пам’ятайте: гігієна важлива не лише для яблук, а для всіх фруктів.