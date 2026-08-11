Михайлове чудо 6 вересня: що сталося насправді та чому християни вшановують Архістратига

Чудо Архістратига Михаїла 2026 року / © Pixabay

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У народі цей день називають Михайловим чудом. Його пов’язують не лише з дивовижним порятунком церкви, а й з історією цілющого джерела, яке, за переказами, допомагало людям зцілюватися.

Коли святкують Михайлове чудо

Михайлове чудо святкують 6 вересня. Цього дня церква згадує Чудо Архістратига Михаїла в Хонех.

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Не варто плутати цю дату з іншим великим святом, присвяченим небесному воїнству, — Собором Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безплотних, який припадає на 21 листопада за новим стилем.

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Як почалася історія Михайлового чуда

За церковним переданням, неподалік від міста Хони в Малій Азії знаходилося джерело, воду якого вважали цілющою. Поруч із ним збудували храм на честь Архістратига Михаїла.

Історія святині почалася з дива. Один із жителів Лаодикії мав доньку, яка не могла говорити. Чоловікові, який на той час ще не був християнином, уві сні явився Архангел Михаїл. Він повідомив, що дівчинка зможе говорити, якщо вип’є води з джерела.

Після того як дитина випила воду, вона справді заговорила. Вражена родина прийняла християнство, а на знак подяки Архістратигу Михаїлу біля джерела звели храм.

Згодом до святого місця почали приходити люди з різних місцевостей. Серед них були не лише християни, а й язичники. За переказом, після зцілень багато хто з них приймав християнство.

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Хто такий Архип і чому його хотіли позбутися

При храмі близько 60 років служив чоловік на ім’я Архип. Він проповідував християнську віру та допомагав людям, через що його діяльність викликала ненависть у частини язичників.

Зрештою противники християнства вирішили знищити не лише Архипа, а й сам храм.

Вони придумали спосіб, який мав перетворити святиню на руїни.

Як Архістратиг Михаїл урятував храм

Зловмисники об’єднали русла двох гірських річок і спрямували величезний потік води просто на храм. Здавалося, що споруда приречена на загибель.

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Архип почав молитися Архістратигу Михаїлу, просячи захисту.

За переданням, після молитви біля храму з’явився сам Архангел. Він ударив жезлом по горі — і в скелі утворилася величезна ущелина.

Потік води пішов у неї, обминувши храм.

Саме тому місцевість отримала назву Хони, яку пов’язують зі значенням «ущелина» або «отвір». Церква залишилася неушкодженою, а нападники, побачивши диво, втекли.

Так виникла традиція згадувати Чудо Архістратига Михаїла в Хонех.

Що ще пов’язують з чудесами Архангела Михаїла

З Архістратигом Михаїлом пов’язують іще одну історію, яка збереглася в афонському переданні.

У монастирі Дохіар на Святій Горі Афон є храм, присвячений Архангелу Михаїлу. За переказом, одного разу юнак знайшов скарб і пожертвував його монастирю.

Однак частина ченців піддалася спокусі та вирішила заволодіти багатством. Вони прив’язали до шиї юнака важкий камінь і кинули його у воду, після чого приховали правду від ігумена.

Юнак почав тонути, але його Ангел-Хранитель звернувся по допомогу до Архістратига Михаїла. За переказом, Михаїл врятував хлопця — той опинився у вівтарі монастирського храму разом із каменем.

Згодом ченці визнали свою провину та повернули скарб. Юнак прийняв чернецтво, отримавши ім’я Варнава, а згодом став ігуменом обителі. Частина каменю, який був прив’язаний до нього, за переданням, зберігається в монастирі Дохіар.

Чому 6 вересня називають Михайловим чудом

Головна подія цього дня — спогад про порятунок храму Архістратига Михаїла в Хонех.

Історія стала символом захисту святині та перемоги добра над злом. Саме тому 19 вересня християни згадують Михайлове чудо, звертаючи увагу на значення віри, молитви та заступництва.

Архістратига Михаїла в християнській традиції шанують як небесного воєначальника та захисника від зла. На іконах його часто зображують із мечем — як символом духовної боротьби.

FAQ

Коли Михайлове чудо?

Михайлове чудо відзначають 6 вересня. Цього дня згадують Чудо Архістратига Михаїла в Хонех, яке, за церковним переданням, сталося у IV столітті.

Що сталося на Михайлове чудо?

За переданням, язичники намагалися знищити храм Архістратига Михаїла, спрямувавши на нього воду з двох гірських річок. Після молитви святого Архипа з’явився Архістратиг Михаїл, який ударом жезла відкрив у горі ущелину. Вода пішла в неї, а храм залишився неушкодженим. Саме цю подію християни згадують 6 вересня.

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