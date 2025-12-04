“Миколайчики” замість імбирних пряників: рецепт традиційної української випічки

Печиво. / © pixabay.com

Серед українських господинь дуже популярним стало випікання імбирних пряників. Втім, у нас є схожа традиційна випічку - “Миколайчики”. Ці прянини готували спеціально до Дня святого Миколая та дарували дітям.

ТСН.ua поділиться рецептом фольклористки Центру фольклору та етнографії Ярини Закальської.

Фольклористка каже, що традиційна форма цього печива у вигляді святого Миколая. Однак також використовували форми чи дерев’яні штампи у формі зірочок або місяцю, адже небесні світила символізували цього святого. Часто "миколайчики" покривали глазур’ю, яку готували з яєчних білків та цукру.

Інгредієнти

4 склянки борошна

2 цілі яйця

2 жовтка

150 г маргарину

1 склянка цукру

300 г цукрової пудри

150 г меду

30 г вершкового масла

Спеції за смаком:

кориця

кардамон мелений

ванільний цукор

мускатний горіх

гвоздика мелена

Приготування

У мисці змішайте цукор, яйця і жовтки. Збивайте яєчно-цукрову масу блендером до світло-жовтого кольору. В окремій мисці просійте борошно. Натріть на терці маргарин та перетріть разом з борошном до стану крихти. Влийте до цих інгредієнтів збиті яйця. Ретельно перемішайте тісто. У сотейнику підігрійте шматочок вершкового масла та додайте мед. Коли інгредієнти розтопляться, додайте прянощі. Перемішайте суміш до однорідної консистенції, підігріваючи рідину, але не доводячи до кипіння. Обережно влийте її до тіста. Замісіть тісто. Якщо воно вийшло недостатньо щільним, то можна підсипати декілька ложок борошна. Готове тісто має бути пластичним. Готове тісто замотайте харчовою плівкою та поставите до холодильника. Після цього присипте робочу поверхню борошном та розкачайте тісто на пласт завтовшки близько сантиметра. Потім виріжте фігурки. Викладіть “Миколайчики” на застелене пергаментом деко та випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20-25 хвилин. Без конвекції печиво може випікатися до 35 хвилин.

