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Здавна День святого Миколая був одним із найбільш очікуваних зимових свят, особливо для дітей. Малеча із нетерпінням чекала ранку, щоб зазирнути під подушку. За народною традицією, саме там слухняні діти знаходили невеликі подарунки і солодощі. Серед них були - миколайчики - святкове печиво.

Як приготувати святкове печиво та яка його історія читайте на сайті ТСН.ua.

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Колись святкові гостинці були значно простішими, ніж сучасні шоколадні набори. Дітям могли класти під подушку медові пряники, горіхи, сушені яблука, груші, сливи, домашні цукерки з меду, маку чи горіхів. Особливе місце посідали миколайчики — фігурне печиво, яке господині випікали спеціально до свята. Його вирізали у формі янголів, зірочок, коників, пташок або чоловічків, а іноді прикрашали солодкою глазур’ю.

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