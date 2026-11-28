Пряники.

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Здавна День святого Миколая був одним із найбільш очікуваних зимових свят, особливо для дітей. Малеча із нетерпінням чекала ранку, щоб зазирнути під подушку. За народною традицією, саме там слухняні діти знаходили невеликі подарунки і солодощі. Серед них були — миколайчики — святкове печиво.

Як приготувати святкове печиво та яка його історія читайте на сайті ТСН.ua.

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Колись святкові гостинці були значно простішими, ніж сучасні шоколадні набори. Дітям клали під подушку медові пряники, горіхи, сушені яблука, груші, сливи чи домашні цукерки.

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Особливе місце посідали миколайчики — печиво, яке господині випікали спеціально до свята. Його вирізали у формі янголів, зірочок, коників, пташок або чоловічків, а іноді прикрашали солодкою глазур’ю.

Рецепт традиційних миколайчиків

Інгредієнти:

500 г пшеничного борошна

150 г меду

100 г цукру

100 г вершкового масла

1 яйце

1 ч. л. соди

1 ч. л. меленої кориці

½ ч. л. меленого імбиру

дрібка гвоздики або мускатного горіха

дрібка солі

Для глазурі:

1 яєчний білок

150 г цукрової пудри

1 ч. л. лимонного соку

Приготування:

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Мед, цукор і вершкове масло покладіть до каструлі і поставте на плиту. Підігрівайте на слабкому вогні, постійно помішуючи, доки масло розтопиться, а цукор розчиниться. Не доводьте суміш до кипіння. Зніміть із плити й трохи охолодіть. Додайте яйце та добре перемішайте. В окремій мисці з’єднайте борошно, соду, сіль і всі спеції. Поступово всипайте сухі інгредієнти до медової суміші та замісіть м’яке еластичне тісто. Воно має бути не надто липким. Загорніть тісто в харчову плівку та покладіть у холодильник на 1–2 год. Так його буде легше розкачувати й вирізати фігурки. Охолоджене тісто розкачайте на присипаній борошном поверхні шаром приблизно 4–5 мм. За допомогою формочок виріжте фігурки. Перекладіть заготовки на деко, застелене пергаментом, залишаючи між ними невелику відстань. Випікайте в розігрітій до 180°C духовці приблизно 8–12 хвилин. Печиво має злегка підрум’янитися, але не пересушитися. Готові миколайчики повністю охолодіть.

Приготування глазурі

Яєчний білок збийте з лимонним соком до легкої піни. Поступово додавайте цукрову пудру, продовжуючи збивати, доки маса стане густою та однорідною. Перекладіть глазур у кондитерський мішок або невеликий пакет із відрізаним куточком. Прикрасьте охолоджене печиво. Залиште миколайчики за кімнатної температури, доки глазур повністю висохне.

Миколайчики можна готувати всією родиною: дорослі замішують тісто, діти вирізають фігурки та прикрашають їх глазур’ю. Так давня українська традиція стає не лише святковим частуванням, а й теплою сімейною розвагою напередодні Дня святого Миколая.

Нагадаємо, ми писали про те, яку випічку можна приготувати на свято Миколая. Традиційно господині випікали медові пряники, маківник і пампушки з маком і медом.

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