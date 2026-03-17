- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 163
- Час на прочитання
- 2 хв
Милий, але небезпечний: "морський кролик" зачарував Мережу (фото)
Миле створіння з «вушками» — насправді токсичний морський організм.
У соцмережах стрімко набирає популярність відео з незвичайною морською істотою, яку користувачі вже охрестили «морським кроликом». Попри милий вигляд, це небезпечний різновид морського слимака — Jorunna parva.
Про це йдеться у відео AYA CHANNEL.
Ці крихітні створіння зазвичай мають довжину менше 2,5 см і мешкають у водах Індо-Тихоокеанського регіону — від Південної Африки до центральної частини Тихого океану. Найчастіше їх зображають білими з чорними плямами, хоча в природі вони можуть бути також жовтими або помаранчевими.
Свій «пухнастий» вигляд морський кролик отримує завдяки дрібним виростам на тілі, які виконують сенсорні функції. А «вушка» на голові — це спеціальні органи, що допомагають відчувати хімічні речовини у воді, знаходити їжу та партнерів.
Попри свою беззахисну зовнішність, ці істоти є токсичними. За словами вчених, хижакам, які наважаться їх з’їсти, доведеться несолодко.
Морські кролики також мають короткий життєвий цикл — від кількох місяців до року — і є гермафродитами, тобто мають одночасно чоловічі й жіночі репродуктивні органи.
Хоча ці створіння виглядають дуже милими, торкатися їх не варто — їхній захист може бути небезпечним.
