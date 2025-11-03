Чим відрізняються хек і минтай / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Минтай і хек — дві популярні морські риби, які часто з’являються на нашому столі. Обидві відрізняються ніжним смаком, невисокою ціною та великою кількістю білка. Але яка з них справді корисніша для здоров’я і смачніша? Дієтологи та кулінарні експерти розповідають, чим відрізняються ці два види, і яку рибу краще вибрати для своєї родини.

Яка харчова цінність хека та минтая: білок, жири, калорії

Минтай — одна з найменш калорійних риб: у 100 г міститься лише близько 80 ккал, а білка — до 16 грамів. Жиру в ньому дуже мало — менше 1 грама, тому минтай часто радять тим, хто дотримується дієти або стежить за фігурою.

Хек трохи жирніший — близько 3 грамів жиру на 100 г, але цей жир насичений омега-3 кислотами, корисними для серця, судин і мозку. Калорійність цієї риби — близько 90-100 ккал.

Реклама

Якщо вам потрібна легка, дієтична страва, краще вибрати минтай. А коли ви прагнете отримати більше користі для серця і шкіри, хек буде кращим вибором.

Яка користь для здоров’я хека та минтая

Минтай містить багато йоду, фосфору та вітаміну B12, які підтримують роботу щитоподібної залози та нервової системи. Також у ньому є селен, що діє як природний антиоксидант.

Хек багатий на омега-3, вітаміни A, D, E, саме вони допомагають зберігати здоров’я шкіри, покращують стан волосся і нігтів, а також зміцнюють імунітет.

Експерти зазначають, що регулярне вживання хека — 2 рази на тиждень, допомагає знизити рівень «поганого» холестерину і запобігає серцево-судинним хворобам.

Реклама

Смак і кулінарне використання

Минтай має ніжне, але трохи сухувате м’ясо. Він чудово підходить для котлет, запіканок або приготування на пару. Якщо ж його пересмажити, може стати жорстким.

Хек має більш щільну, соковиту текстуру і легкий, приємний аромат. Ідеально підходить для запікання у фользі, приготування у вершковому соусі або на грилі.

Порада шеф-кухарів: якщо ви любите делікатний смак без запаху моря, вибирайте хек. Якщо цінуєте легкість і простоту, минтай стане універсальним варіантом.

Для кого яка риба буде кориснішою