ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
401
Час на прочитання
2 хв

Минтай чи хек: яка риба смачніша та корисніша для здоров’я — відповідь експертів

Минтай і хек часто змагаються за першість у рейтингу бюджетних і корисних видів риби. Дієтологи розповідають, чим відрізняється минтай від хеку, яка риба має більше користі для здоров’я, кращу текстуру та смак.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чим відрізняються хек і минтай

Чим відрізняються хек і минтай / © www.freepik.com/free-photo

Минтай і хек — дві популярні морські риби, які часто з’являються на нашому столі. Обидві відрізняються ніжним смаком, невисокою ціною та великою кількістю білка. Але яка з них справді корисніша для здоров’я і смачніша? Дієтологи та кулінарні експерти розповідають, чим відрізняються ці два види, і яку рибу краще вибрати для своєї родини.

Яка харчова цінність хека та минтая: білок, жири, калорії

Минтай — одна з найменш калорійних риб: у 100 г міститься лише близько 80 ккал, а білка — до 16 грамів. Жиру в ньому дуже мало — менше 1 грама, тому минтай часто радять тим, хто дотримується дієти або стежить за фігурою.

Хек трохи жирніший — близько 3 грамів жиру на 100 г, але цей жир насичений омега-3 кислотами, корисними для серця, судин і мозку. Калорійність цієї риби — близько 90-100 ккал.

Якщо вам потрібна легка, дієтична страва, краще вибрати минтай. А коли ви прагнете отримати більше користі для серця і шкіри, хек буде кращим вибором.

Яка користь для здоров’я хека та минтая

Минтай містить багато йоду, фосфору та вітаміну B12, які підтримують роботу щитоподібної залози та нервової системи. Також у ньому є селен, що діє як природний антиоксидант.

Хек багатий на омега-3, вітаміни A, D, E, саме вони допомагають зберігати здоров’я шкіри, покращують стан волосся і нігтів, а також зміцнюють імунітет.

Експерти зазначають, що регулярне вживання хека — 2 рази на тиждень, допомагає знизити рівень «поганого» холестерину і запобігає серцево-судинним хворобам.

Смак і кулінарне використання

Минтай має ніжне, але трохи сухувате м’ясо. Він чудово підходить для котлет, запіканок або приготування на пару. Якщо ж його пересмажити, може стати жорстким.

Хек має більш щільну, соковиту текстуру і легкий, приємний аромат. Ідеально підходить для запікання у фользі, приготування у вершковому соусі або на грилі.

Порада шеф-кухарів: якщо ви любите делікатний смак без запаху моря, вибирайте хек. Якщо цінуєте легкість і простоту, минтай стане універсальним варіантом.

Для кого яка риба буде кориснішою

  • Для дітей і літніх людей: минтай — легше засвоюється і не перевантажує шлунок.

  • Для людей із серцево-судинними хворобами: хек, завдяки високому вмісту омега-3, знижує ризик тромбозів.

  • Для спортсменів: обидві риби — джерело «чистого» білка, але хек забезпечує довше відчуття ситості.

Дата публікації
Кількість переглядів
401
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie