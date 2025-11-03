- Дата публікації
Минтай чи хек: яка риба смачніша та корисніша для здоров’я — відповідь експертів
Минтай і хек часто змагаються за першість у рейтингу бюджетних і корисних видів риби. Дієтологи розповідають, чим відрізняється минтай від хеку, яка риба має більше користі для здоров’я, кращу текстуру та смак.
Минтай і хек — дві популярні морські риби, які часто з’являються на нашому столі. Обидві відрізняються ніжним смаком, невисокою ціною та великою кількістю білка. Але яка з них справді корисніша для здоров’я і смачніша? Дієтологи та кулінарні експерти розповідають, чим відрізняються ці два види, і яку рибу краще вибрати для своєї родини.
Яка харчова цінність хека та минтая: білок, жири, калорії
Минтай — одна з найменш калорійних риб: у 100 г міститься лише близько 80 ккал, а білка — до 16 грамів. Жиру в ньому дуже мало — менше 1 грама, тому минтай часто радять тим, хто дотримується дієти або стежить за фігурою.
Хек трохи жирніший — близько 3 грамів жиру на 100 г, але цей жир насичений омега-3 кислотами, корисними для серця, судин і мозку. Калорійність цієї риби — близько 90-100 ккал.
Якщо вам потрібна легка, дієтична страва, краще вибрати минтай. А коли ви прагнете отримати більше користі для серця і шкіри, хек буде кращим вибором.
Яка користь для здоров’я хека та минтая
Минтай містить багато йоду, фосфору та вітаміну B12, які підтримують роботу щитоподібної залози та нервової системи. Також у ньому є селен, що діє як природний антиоксидант.
Хек багатий на омега-3, вітаміни A, D, E, саме вони допомагають зберігати здоров’я шкіри, покращують стан волосся і нігтів, а також зміцнюють імунітет.
Експерти зазначають, що регулярне вживання хека — 2 рази на тиждень, допомагає знизити рівень «поганого» холестерину і запобігає серцево-судинним хворобам.
Смак і кулінарне використання
Минтай має ніжне, але трохи сухувате м’ясо. Він чудово підходить для котлет, запіканок або приготування на пару. Якщо ж його пересмажити, може стати жорстким.
Хек має більш щільну, соковиту текстуру і легкий, приємний аромат. Ідеально підходить для запікання у фользі, приготування у вершковому соусі або на грилі.
Порада шеф-кухарів: якщо ви любите делікатний смак без запаху моря, вибирайте хек. Якщо цінуєте легкість і простоту, минтай стане універсальним варіантом.
Для кого яка риба буде кориснішою
Для дітей і літніх людей: минтай — легше засвоюється і не перевантажує шлунок.
Для людей із серцево-судинними хворобами: хек, завдяки високому вмісту омега-3, знижує ризик тромбозів.
Для спортсменів: обидві риби — джерело «чистого» білка, але хек забезпечує довше відчуття ситості.