Миші втечуть за лічені хвилини: простий лайфгак з оцтом очистить гараж і льох без пасток
На зиму миші та пацюки активно шукають затишне тепле місце, де можна влаштувати своє гніздо.
Найнеприємніше, коли об’єктом їхніх апетитів стає ваш гараж або погріб! Але вихід є — і він простий. Позбутися гризунів можна без отрути та пасток, гуманно й недорого.
Що знадобиться: кілька банок з кришками та оцтова есенція. Далі дійте так:
Наповніть банки оцтовою есенцією.
Проколи в кришках по 3–4 отвори.
Розставте банки по периметру приміщення, де помітили мишей.
І все! Уже за кілька днів ці непрохані сусіди залишать ваше житло в пошуках нового теплого притулку. Секрет у тому, що гризуни просто не переносять запах оцту, який через отвори поступово наповнює приміщення.