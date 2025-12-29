Миші втечуть за лічені хвилини: простий лайфгак з оцтом очистить гараж і льох без пасток

Як позбутися мишей у гаражі і льосі / © unsplash.com

Найнеприємніше, коли об’єктом їхніх апетитів стає ваш гараж або погріб! Але вихід є — і він простий. Позбутися гризунів можна без отрути та пасток, гуманно й недорого.

Що знадобиться: кілька банок з кришками та оцтова есенція. Далі дійте так:

Наповніть банки оцтовою есенцією. Проколи в кришках по 3–4 отвори. Розставте банки по периметру приміщення, де помітили мишей.

І все! Уже за кілька днів ці непрохані сусіди залишать ваше житло в пошуках нового теплого притулку. Секрет у тому, що гризуни просто не переносять запах оцту, який через отвори поступово наповнює приміщення.