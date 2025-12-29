ТСН у соціальних мережах

Миші втечуть за лічені хвилини: простий лайфгак з оцтом очистить гараж і льох без пасток

На зиму миші та пацюки активно шукають затишне тепле місце, де можна влаштувати своє гніздо.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як позбутися мишей у гаражі і льосі

Як позбутися мишей у гаражі і льосі / © unsplash.com

Найнеприємніше, коли об’єктом їхніх апетитів стає ваш гараж або погріб! Але вихід є — і він простий. Позбутися гризунів можна без отрути та пасток, гуманно й недорого.

Що знадобиться: кілька банок з кришками та оцтова есенція. Далі дійте так:

  1. Наповніть банки оцтовою есенцією.

  2. Проколи в кришках по 3–4 отвори.

  3. Розставте банки по периметру приміщення, де помітили мишей.

І все! Уже за кілька днів ці непрохані сусіди залишать ваше житло в пошуках нового теплого притулку. Секрет у тому, що гризуни просто не переносять запах оцту, який через отвори поступово наповнює приміщення.

