Посічені кінчики — одна з найпоширеніших проблем волосся, яка псує навіть найакуратнішу зачіску. Багато людей витрачають гроші на маски та салонні процедури, але забувають, що правильне миття голови відіграє чи не найважливішу роль у здоров’ї волосся. Трихологи та перукарі наголошують: інколи достатньо змінити звичний догляд, щоб значно зменшити ламкість і появу посічених кінчиків.

Який головний секрет правильного миття голови

Фахівці з догляду за волоссям підкреслюють: основна помилка — це неправильна техніка миття та надмірне механічне навантаження на довжину волосся. Правильний підхід виглядає так:

шампунь наноситься тільки на шкіру голови, а не на всю довжину;

піни, що утворюється, достатньо, щоб очистити волосся по довжині;

не варто активно терти волосся — це головна причина ламкості.

Саме надмірне тертя призводить до пошкодження кутикули волосся і появи посічених кінчиків.

Як правильно мити голову, щоб зменшити пошкодження

Перед миттям волосся бажано акуратно розчесати, щоб зменшити сплутування.

Під час миття варто дотримуватися таких правил:

використовувати теплу, але не гарячу воду;

ніжно масажувати шкіру голови подушечками пальців;

не скручувати і не терти волосся;

ретельно, але обережно змивати шампунь.

Після миття важливо не викручувати волосся рушником, а лише акуратно промокнути його.

Окрім правильного миття, велике значення має подальший догляд: використання кондиціонера або маски по довжині волосся; захист волосся від високих температур; регулярне підрізання кінчиків кожні 8 тижнів. Також важливо зволожувати волосся за допомогою олій або сироваток. Такі прості кроки допомагають зберегти структуру волосся та зменшити ламкість.

Чому з’являються посічені кінчики

Найголовніші причини пошкодження волосся:

часте використання гарячого стайлінгу;

неправильне розчісування мокрого волосся;

агресивне миття та тертя;

нестача зволоження та догляду.

Навіть найкращі засоби не дадуть ефекту, якщо базовий догляд виконується неправильно.

