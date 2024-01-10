На 10 кілограмів менше: шість порад, як носити одяг, щоб він робив фігуру стрункішою

Монохромний образ

Якщо поєднувати в образі кілька речей однієї колірної гами, фігура буде здаватися стрункішою та вищою, оскільки створюється одна колірна вертикаль. Стилісти підкреслюють, що монохром завжди виглядає модно і сучасно. При цьому вам не потрібно переживати, чи поєднуються кольори верхньої та нижньої частини образу між собою.

Відмова від принтів, які повнять

Вертикальні смуги — найкращий принт, щоб приховати недоліки фігури і зайві кілограми. Завдяки ним можна візуально "витягнути" силует, приховати непотрібні округлості. А ось горизонтальні смуги мають зворотній ефект. Також додають кілограмів великі квіти, великий горох та клітина. Взагалі будь-які контрастні та масштаюні візерунки роблять фігуру важчою.

Вибір щільної тканини

Футболки, сукні чи водолазки з тонкого матеріалу будуть лише підкреслювати зайву вагу. Для того, щоб придати силуету більш стрункого вигляду, обирайте щільні тканини, які добре тримають форму. Вони мають ефект, що стягує, а тому ховає недоліки.

Пам'ятайте про правильні пропорції

Який одяг робить фігуру стрункішою / Фото: Unsplash

Якщо вас можна назвати дівчиною plus size, варто дотримуватися пропорції 1:3. Тобто умовна лінія нижньої частини одягу повинна розташовуватися вище середини тулуба. Такого співвідношення можна просто досягти, якщо носити спідниці, брюки чи джинси з завищеною талією. В них потрібно заправляти топи, блузи чи сорочки. Завдяки такій хитрості ви зможете візуально "скинути" до 10 кг.

Взуття у тон "низу"

Коли між ногами і корпусом немає контрасту, силует має більш стрункий вигляд. Наприклад, до чорного костюма обов'язково взувайте чорні туфлі, а до білого — білі. Якщо брюки будуть "спадати" на взуття, цей прийом лише посилиться. Обирайте для цього моделі палаццо або кльош.

Геометрія і аксесуари жорсткої форми

Краще відмовитися від безформених сумок чи занадто маленьких моделей, якщо ви хочете мати візуально стрункіший вигляд. Вони будуть привертати увагу до об'єму. Обирайте натомість лаконічні сумки жорсткої форми середніх розмірів. А якщо говорити про такі аксесуари як сонячні окуляри, краще віддавати перевагу великим у квадратній оправі.

Читайте також: