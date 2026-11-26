Смак звичайної яєчні можна покращити або зіпсувати жир, на якому її смажили / © Pixabay

Реклама

Яєчня та омлет — швидкий і поживний сніданок, але спосіб їхнього приготування має значення. Зокрема, важливо не лише те, наскільки свіжі яйця, а й те, який жир використовується для смаження. Польська дієтологиня Кароліна Топольська пояснила, які олії краще обирати для приготування яєць.

Про це пише Egeszsegkalauz.

Реклама

Які олії підходять для смаження яєць

Фахівчиня виділяє два варіанти — ріпакову та оливкову олії. Вони мають сприятливий склад жирних кислот і підходять для приготування яєчних страв за помірної температури.

Реклама

Ріпакова олія містить мало насичених жирів, натомість у ній є мононенасичені жирні кислоти та рослинні омега-3. До того ж вона має нейтральний смак, тому майже не змінює аромат яєць.

Оливкова олія багата на олеїнову кислоту — мононенасичений жир, який досить добре протистоїть окисненню під час нагрівання. Для смаження можна використовувати навіть оливкову олію першого холодного віджиму.

Водночас не варто перегрівати пательню. Якщо олія почала диміти, це означає, що температура надто висока. Для приготування яєць достатньо помірного нагрівання та нетривалого смаження.

Чи можна смажити яйця на соняшниковій олії

Відмовлятися від звичної рафінованої соняшникової олії не обов’язково. Вона також може бути прийнятним варіантом для приготування яєчні, адже містить переважно ненасичені жирні кислоти.

Реклама

У соняшниковій олії багато омега-6. Попри поширені побоювання щодо їхнього впливу на запальні процеси, наявні наукові дані не свідчать, що звичайну соняшникову олію потрібно виключати з раціону.

Окремо дієтологиня згадує соняшникову олію з високим вмістом олеїнової кислоти. Вона краще протистоїть окисненню під час нагрівання, ніж традиційна. Однак для швидкого приготування яєчні цілком підійде і звичайна рафінована олія.

Чому не варто часто використовувати сало та кокосову олію

Свиняче сало й кокосова олія містять багато насичених жирних кислот. Якщо регулярно споживати їх у надмірній кількості, це може сприяти підвищенню рівня «поганого» холестерину LDL і збільшувати ризик серцево-судинних захворювань.

Це не означає, що яєчня, зрідка приготовлена на салі, обов’язково зашкодить здоров’ю. Важливіші загальний раціон і те, наскільки часто такі жири з’являються в меню.

Реклама

Вершкове масло також можна використовувати, але обережно: воно легко підгорає через молочні білки та інші тверді компоненти. Якщо хочеться саме такого смаку, варто додавати його небагато й смажити на невеликому вогні.

Як приготувати яйця без олії

Для цього знадобиться якісна пательня з антипригарним покриттям. Омлет можна приготувати, додавши до збитих яєць трохи води й повільно нагріваючи суміш на слабкому вогні.

Щоб зробити яєчню без жиру, достатньо налити на пательню одну-дві столові ложки води після того, як розбили яйце, а потім накрити кришкою. Пара допоможе білку приготуватися без додавання олії чи масла.

Водночас вагітним, літнім людям і людям з ослабленим імунітетом рекомендують готувати яйця до повного згортання і білка, і жовтка.

Як готувати яйця та обирати продукти — останні новини

Яєчня залишається однією з найпростіших страв для сніданку, але кулінарні експерти по-різному оцінюють жири для її приготування. Важливу роль відіграють не лише властивості продукту, а й температура та тривалість смаження.

Водночас приготувати яйця можна й зовсім без додаткового жиру. Для цього достатньо антипригарної пательні та невеликої кількості води. Цей простий спосіб приготування яєчні без олії дає змогу зменшити калорійність страви.

Втім спосіб приготування — лише одна складова здорового сніданку. Не менш важливо, чи зберігає страва поживні речовини та наскільки збалансований раціон загалом. Зокрема, дієтологи порівнюють різні варіанти сніданків із яєць і пояснюють, який спосіб приготування найкорисніший.

Новини партнерів