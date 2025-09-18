На чому краще смажити яйця: три шеф-кухарі назвали один й той самий інгредієнт

На чому краще смажити яєчню

Реклама

Смажена яєчня — це, здавалося б, найпростіша страва, але навіть вона має свої секрети. Хоча кожен має свій улюблений спосіб її приготування, головне питання зводиться до того, що використовувати для смаження — олію чи вершкове масло? Щоб отримати відповідь, експерти звернулися до професійних шеф-кухарів, і їхня думка виявилася одностайною.

Один інгредієнт, який змінює все

Троє провідних кухарів, серед яких Джессіка Рандхава, власниця ресторану The Forked Spoon, Джоан Галлахер з Inspired Taste та кулінарний блогер Кеті Берджет, зійшлися на одному — найкращий інгредієнт для ідеальної яєчні — це вершк«Для мене це означає високоякісне солоне масло, яке надає йому насиченого горіхового смаку, створюючи хрустку золотисту скоринку».

«Легкий вміст солі у вершковому маслі підсилює натуральний смак яєць, не перебиваючи його».ове масло, причому солоне. На відміну від звичайної олії, саме масло надає страві особливого смаку та текстури.

Реклама

Коли масло тане на розігрітій сковорідці, воно утворює легку, пінисту рідину з насиченим горіховим ароматом. Це не просто запобігає прилипанню яйця, а й активно впливає на кінцевий результат. Джессіка Рандхава стверджує, що саме високоякісне солоне масло надає яєчні ідеальний смак, створюючи при цьому хрустку, золотисту скоринку. Невеликий вміст солі у вершковому маслі посилює натуральний смак яйця, не перебиваючи його. «Головним інгредієнтом для покращення смаку яєчні має бути жир, який використовується для її приготування у формі смажених яєць». Для мене це означає високоякісне солоне масло, яке надає йому насиченого горіхового смаку, створюючи хрустку золотисту скоринку», — зазначає експертка. «Легкий вміст солі у вершковому маслі підсилює натуральний смак яєць, не перебиваючи його».

Джоан Галлахер додає, що вершкове масло допомагає білку м’яко схопитися, а жовток залишається неймовірно насиченим і рідким. За її словами, завдяки маслу краї яйця стають мереживними, а смак — простим, але неперевершеним. «Коли воно плавиться та піниться на сковороді, краї яєць стають мереживними, золотистими, а жовток залишається насиченим і рідким — ідеально підходить для того, щоб подавати його з тостами».

Кеті Берджет підсумовує, що вершкове масло є ключем до ідеального смаку, додаючи яскравих ноток будь-якій смаженій яєчні.

Отже, на думку всіх зазначених експертів, тип жиру, який використовується для смаження, впливає на все — від смаку до зовнішнього вигляду готової страви. Використання вершкового масла робить яйця ароматнішими, ніжнішими, а їхній смак — більш виразним.