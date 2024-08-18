На цвинтарі не можна нічого підіймати і забирати з собою: що на це каже священник

Священник закликає вірити у Бога, а не в різні прикмети.

Серед українців існує думка, що нібито на цвинтарі нічого не можна підіймати та забирати із собою. Мовляв, можна накликати біду.

Чи так це - розповів у своєму TikTok священник Олексій Філюк.

Священник називає забобонами повір'я і прикмети про те, що в жодному разі не можна забирати з собою нічого з цвинтаря, а якщо щось впало, то це підіймати не варто.

"Якщо щось упало - забирайте, бо то ваша особиста річ. Не бійтеся. Не вірте у забобони. Вірте у святого Бога. Те, що впало, хай не пропаде, а вам живим знадобиться. З Богом. І менше забобонів", - наголошує священник.

Нагадаємо, народні прикмети забороняють прати в понеділок. Хоча така заборона може здатися абсурдною, однак вона має глибоке історичне коріння.

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