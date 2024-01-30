На дружні сходи не доведеться чекати: ось в чому варто замочити насіння томатів перед висіванням

Замочування насіння помідорів перед висіванням потрібне для того, щоб пришвидшити процес сходження і підвищити імунітет рослини до різних хвороб у майбутньому.

Деревний попіл

В ньому міститься безліч корисних мікроелементів, які необхідні для пришвидшення розвитку рослини і зменшення терміну проростання насіння. Щоб приготувати розчин з деревного попелу, візьміть 1 літр води і додайте 2 столові ложки попелу, ретельно перемішайте.

Настоювати розчин потрібно протягом однієї доби, а потім замочити у ньому насіння на 45 хвилин, щоб воно отримало всі корисні речовини.

Перекис водню

Як замочити насіння томатів перед висаджуванням в перекисі водню? Все дуже просто. Змішайте в 0,5 літра води 1 столову ложку перекисі водню, ретельно перемішайте і можете відразу використовувати.

Цей аптечний засіб відрізняється дезінфікуючими властивостями, а тому допомагає захистити майбутню рослину від більшості хвороб.

Бурштинова кислота

Ще один аптечний засіб, який є відмінним стимулятором росту рослин і покращує їх імунну систему. А тому запобігає різним хворобам, які можуть занапастити весь урожай.

Щоб отримати розчин для замочування, в 1 літрі теплої води розчиніть 1 г бурштинової кислоти і ретельно перемішайте.

Алое вера

В чому ще можна замочити насіння томатів для кращого сходження? Підійде розчин з алое вера, адже ця рослина має антибактеріальні та протизапальні властивості, які корисні для рослин.

Зазвичай, для приготування розчину для замочування беруть воду і змішують її з соком алое вера у пропорції 10:1.

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