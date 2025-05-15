Кріп / © Pixabay

Реклама

Здається, що виростити кріп самостійно доволі просто, проте часом городники стикаються з проблемою, коли рослина починає різко жовтіти.

Розповідаємо про причини пожовтіння рослини

Ґрунт

Багато хто вважає, що кріп ростиме всюди та за будь-яких умов. Проте, це не так і навіть ґрунт має значення — він має бути нейтральним.

Реклама

Якщо ґрунт занадто кислий, то рослина починає жовтіти. У такому разі ділянку можна розкислити попелом.

Буває й навпаки, коли ґрунт лужний, тоді листя кропу можуть навіть почервоніти. Щоб допомогти зелені, розгляньте можливість внесення кислотних матеріалів для зниження pH. Органічні добрива можуть допомогти покращити структуру та склад ґрунту, що зменшить його лужність та поліпшить умови для росту кріпу.

Шкідники

Часом буває, що кріп атакує попелиця, через що листочки рослини починають жовтіти. Найкраще попередити «наступ» шкідників, ніж боротися з ними.

Реклама

Обробляти рослину від шкідників можна натуральними засобами, до прикладу скористатися розчином з кориці.

Надто рясний полив

Дефіцит вологи-перше, що спадає на думку садівникові, коли він бачить жовту рослина. У спеку додатковий полив дійсно корисний, але якщо з ним перестаратися, можна нашкодити ще більше. Розвивається коренева гниль, яка спочатку на надземній частині рослини ніяк не проявляється, потім викликає пожовтіння листя.

Частота поливу залежить від погоди, вистачає одного поливу в 3-7 днів. Використовувати холодну воду не можна.

Реклама

Надмірна «скупченість» на грядці.

У разі дефіциту місця стебла у кропу виходять тонкими, а листя жовтіє. Щоб цього уникнути, періодично проріджують сходи і підростаючі сіянці, спочатку залишаючи по 1-2 см між рослинами і поступово збільшуючи інтервал до 6-8 см. У кущових сортів можна обірвати нижнє листя.

Раніше ми писали, які овочі «дружать» між собою. Більше про це читайте у новині.