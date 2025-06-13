На які спеціальності ризиковано вступати: у МОН попередили про можливі проблеми з роботою

Яку професію обрати 19 / 255

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У період вступної кампанії 2025 року Міністерство освіти і науки України звернуло увагу абітурієнтів на ризиковані спеціальності у контексті майбутнього працевлаштування. Основна причина — стрімка автоматизація процесів, яку активізує розвиток штучного інтелекту.

Автоматизація витісняє класичні спеціальності

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький попередив, усе, що стосується обліку, звітності, бухгалтерських розрахунків — уже сьогодні активно автоматизується. За словами посадовця, надмірне захоплення цією спеціальністю може в майбутньому призвести до труднощів із працевлаштуванням. Минулого року близько трьох тисяч вступників обрали саме «Облік та оподаткування», 91% із них — на контрактній основі. Проте ринок праці не зможе в найближчому майбутньому запропонувати роботу всім цим фахівцям.

«Мені дуже шкода, адже три тисячі тогорічних вступників, на жаль, матимуть проблеми з працевлаштуванням», — заявив Винницький. Він також нагадав, що штучний інтелект у бухгалтерії вже не є абстрактною ідеєю — це конкретні програмні рішення, які здатні замінити десятки спеціалістів, особливо в сегменті малого та середнього бізнесу. За оцінками Світового економічного форуму, саме облікові професії є серед найбільш вразливих до автоматизації протягом найближчих п’яти років.

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Куди вступати радять у МОН

Натомість Михайло Винницький рекомендує звернути увагу на спеціальності, пов’язані з людським капіталом, тобто ті, де не можна легко замінити людину машиною. Передусім ідеться про:

Медицину

Освіту (вчителі)

Реабілітаційну терапію

Психологію

Ці напрями, на думку посадовця, залишатимуться актуальними, а попит на таких фахівців зростатиме. Він також підкреслив, що ці спеціальності складні в навчанні, мають високі прохідні бали, однак держава намагається стимулювати вступників, зокрема за допомогою розширеного державного замовлення.

Попит зростає і на технічні професії

Ще один важливий кластер — інфраструктурні та інженерні спеціальності. До нього належать:

архітектура

будівництво

енергетика

автотранспорт

авіація

безпілотна інженерія

Вінницький повідомив, що на цих напрямах більше бюджетних місць, а контрактники можуть отримати додаткові гранти. Уряди країн ЄС та США у своїх прогнозах також вказують на зростаючий попит на інженерів, техніків та розробників у контексті відбудови інфраструктури, впровадження «зелених» технологій і забезпечення енергетичної безпеки.

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Фундаментальні науки — дефіцит кадрів

Попри стратегічну важливість, спеціальності природничого циклу (фізика, хімія, біологія, екологія, геодезія, землеустрій) мають низьку популярність серед абітурієнтів, хоча реальний попит на ринку праці залишається високим. Це стосується і наукових досліджень, і застосування знань у сфері екології, ґрунтознавства, кліматології, аграрної науки. МОН закликає вступників переглянути стереотипи та більше уваги приділяти цим дисциплінам.

Найбільш та найменш затребувані спеціальності на ринку праці минулого року

За даними Державного центру зайнятості, у 2024 році найменш затребуваними стали:

економісти (низька кількість вакансій)

юристи (перенасичення ринку)

культурологи, філологи (відсутність комерційного попиту)

Натомість спостерігався гострий дефіцит у таких напрямах, як:

технічне обслуговування транспорту

монтажні та будівельні спеціальності

медичні сестри, санітари, реабілітологи

ІТ-інженери

Аналітики також прогнозують, що до 2030 року автоматизація може знищити до 30% професій, які пов’язані з шаблонною або рутинною роботою.

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Тому важливо обирати фах не лише за покликанням, а й з урахуванням перспектив працевлаштування та впливу технологій. Перед тим як подавати документи до університету, абітурієнтам варто ретельно дослідити попит на обрану професію, можливості працевлаштування і технічні зміни в галузі.