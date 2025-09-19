На якій олії краще смажити картоплю: скибочки будуть ніжними всередині і хрумкими зовні

На якій олії краще смажити картоплю / © Freepik

Смажена картопля — улюблена страва мільйонів людей у всьому світі. Та щоб вона вийшла справді ідеальною — м’якою всередині й водночас апетитною та хрумкою зовні, треба не лише правильно нарізати скибочки та витримати температуру смаження, а й вибрати правильну олію. Саме вона відповідає за смак, аромат, текстуру та корисність страви. Розповідаємо, які види олії найкраще підходять для смаження картоплі.

Соняшникова рафінована олія для рівномірного обсмажування

Цей варіант знайомий кожному, хто смажить картоплю. Така олія не має вираженого запаху, витримує високу температуру та дозволяє отримати рівномірну золотаву скоринку. Головне — використовувати лише рафіновану олію, адже нерафінована дуже димить і надає гіркуватого присмаку.

Кукурудзяна олія для легкого й ніжного смаку

Якщо ви хочете зробити картоплю не дуже масною, спробуйте кукурудзяну олію. Вона легка, містить багато вітаміну Е та надає картоплі приємного золотавого кольору. Скибочки виходять всередині ніжними, а зовні — хрумкими й ароматними.

Арахісова олія для вишуканого смаку

У багатьох ресторанах саме арахісову олію використовують для смаження картоплі фрі. Вона витримує дуже високі температури, не змінює смаку страви та дозволяє отримати тонку, але міцну хрумку скоринку. До того жвона має легкий горіховий післясмак, який надає страві особливої виразності.

Оливкова олія — для користі й аромату

Хоча оливкова олія вважається дорожчою, вона ідеально підходить для тих, хто прагне здоровішої версії страви. Використовуйте рафіновану олію, бо олія холодного віджимання швидко горить і підходить лише для салатів. За правильного приготування картопля виходить ароматною та неймовірно смачною, але без надмірної важкості.