На якій сковороді категорично не можна смажити яєчню: страва виходить несмачною і втрачає користь

Не кожна пательня підходить для смаження яєчні: яку краще вибрати для приготування ідеального сніданку.

На якій сковороді не можна смажити яєчню

На якій сковороді не можна смажити яєчню / © Pexels

Здавалося б, яєчня — найпростіша страва у світі. Але навіть у цьому кулінарному мінімалізмі є свої тонкощі. Ви можете використовувати найсвіжіші яйця, ароматне вершкове масло та правильну сіль, та якщо сковорода не підходить — результат розчарує. Яєчня може втратити не лише смак, а й більшу частину своїх поживних властивостей. Тож на якій сковороді в жодному разі не можна готувати яєчню — діляться секретами професійні кулінари.

Які сковороди не підходять для приготування яєчні та чому: поради професійних кухарів

  • Алюмінієва сковорода — це ворог смаку і користі. Багато хто досі використовує старі алюмінієві сковороди, вважаючи їх зручними та легкими. Але під час нагрівання алюміній вступає у реакцію з білками та жирами, що містяться в яйцях. У результаті змінюється не лише смак, а й структура продукту: білок стає «гумовим», а жовток — гіркуватим. До того ж, алюміній може потрапляти у страву, особливо якщо сковорода має подряпини або втратила захисне покриття. Постійне вживання такої їжі може негативно вплинути на здоров’я.

  • Старі тефлонові сковороди з подряпинами також небезпечні. Тефлон — чудовий матеріал, поки його покриття ціле. Та якщо на поверхні є подряпини, мікрочастинки тефлону можуть потрапляти в їжу. Під дією високої температури він виділяє токсичні сполуки, які здатні зруйнувати частину вітамінів у яйцях і навіть вплинути на травлення. Яєчня на такій сковороді часто має неприємний присмак металу чи пластмаси. Тому якщо ваше покриття потемніло чи потріскалось, краще оновити посуд.

  • Сковорода з неякісного чавуну теж не варіант. Чавун — гарний матеріал, якщо правильно за ним доглядати. Але необроблений чи неякісний чавун може окислюватися, і тоді яйця отримують темний відтінок і специфічний присмак. Крім того, така поверхня часто «прихоплює» білок, і яєчню потім важко зняти без шкоди для вигляду страви.

Яку сковороду вибрати для приготування ідеальної яєчні

Кулінари радять готувати яєчню на якісній сковороді з товстим дном і антипригарним покриттям без пошкоджень, наприклад, з керамічним або мармуровим шаром. Також чудово підходить сезонований чавун, якщо правильно за ним доглядати — змащувати олією після кожного використання.

Такі поверхні нагріваються рівномірно, не вступають у реакцію з білком і дозволяють яйцям зберегти ніжну текстуру та природний аромат.

