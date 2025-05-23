На якій відстані один від одного потрібно садити кавуни, щоб отримати великий урожай: правила городників

На якій відстані один від одного потрібно садити кавуни / © Pixabay

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Щоб виростити великі, солодкі кавуни, недостатньо просто висіяти насіння — успіх залежить від дотримання грамотних агротехнічних заходів.

Підготовка ділянки та правильне висівання

Перед початком висаджування слід ретельно розпушити землю, сформувавши лунки глибиною 3–4 см. Важливо дотримуватись рекомендованої схеми посадки: між рослинами має бути 70–100 см, а між рядами — до 2 метрів. Якщо площа ділянки обмежена, відстань міжрядь можна зменшити до 1–1,5 метра.

Для покращення родючості до кожної лунки варто внести перегній, компост або склянку деревної золи, попередньо перемішавши з ґрунтом. Такий прийом забезпечує рослини стартовим запасом поживних речовин.

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Висівання і подальший догляд

У кожну підготовлену лунку висаджують одну насінину, попередньо пророщену. Якщо ж сієте сухе насіння, рекомендується класти по дві штуки, щоб після появи паростків залишити сильніший із них.

До моменту проростання грядки бажано накрити плівкою або нетканим матеріалом, щоб створити сприятливий мікроклімат. Після висіву лунки засипають ґрунтом і поливають теплою водою. Це стимулює активне проростання та рівномірний розвиток сіянців.