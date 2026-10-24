На яких роботах можна отримати бронювання від мобілізації в Україні

Бронювання від мобілізації / © КМДА

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Проте отримати її можуть не всі, хто працює в енергетиці, медицині, ІТ чи інших важливих для країни галузях. Вирішальне значення мають статус роботодавця, характер його діяльності та дотримання вимог законодавства.

На яких підприємствах можна отримати бронювання

В Україні немає універсального списку професій, представники яких автоматично отримують бронь від мобілізації. Можливість забронювати працівника залежить від того, чи належить його роботодавець до категорій, визначених законодавством.

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Основні правила встановлює постанова Кабінету Міністрів України № 76. Вона регулює порядок бронювання військовозобов’язаних під час мобілізації та воєнного стану.

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Зокрема, право на бронювання можуть мати працівники таких установ і підприємств:

Оборонно-промисловий комплекс. Підприємства, які виробляють озброєння, військову техніку, комплектовання та іншу продукцію для потреб Сил оборони.

Енергетика. Компанії, які забезпечують виробництво й постачання електроенергії, роботу енергетичних мереж та паливної інфраструктури.

Транспорт і зв’язок. Організації, що забезпечують перевезення пасажирів і вантажів, поштові послуги та функціонування телекомунікаційних мереж.

Медицина. Працівники закладів охорони здоров’я, які відповідають установленим вимогам щодо бронювання.

Комунальне господарство. Підприємства, що забезпечують водо- й теплопостачання, водовідведення, вивезення відходів та обслуговування критичної інфраструктури.

Сільське господарство та харчове виробництво. Підприємства, діяльність яких має важливе значення для економіки й продовольчого забезпечення населення.

ІТ та кібербезпека. Компанії, які мають відповідний статус і виконують важливі для держави, економіки або оборони завдання.

Державне управління. Працівники органів державної влади та інших установ, для яких передбачено спеціальні правила бронювання.

Належність до певної галузі сама по собі не гарантує відстрочки. Наприклад, робота програмістом у приватній ІТ-компанії не означає автоматичного бронювання. Так само не кожне підприємство енергетичної чи аграрної сфери має право подавати працівників на бронь.

Чи можна отримати бронь у приватній компанії

Так, приватні підприємства також можуть бронювати військовозобов’язаних працівників. Для цього вони мають відповідати встановленим критеріям і отримати статус критично важливого підприємства або належати до іншої категорії, передбаченої законодавством.

Після виконання необхідних умов роботодавець може подавати списки працівників через портал Дія — бронювання працівників.

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Зазвичай процедура передбачає такі кроки:

Підприємство отримує відповідний статус або підтверджує право на бронювання. Уповноважена особа авторизується на порталі Дія за допомогою електронного підпису юридичної особи. Роботодавець формує та подає список військовозобов’язаних працівників. Після перевірки даних надходить результат щодо кожного працівника.

Важливо враховувати, що статус критично важливого підприємства не означає автоматичного бронювання всього персоналу. Результат залежить від установлених обмежень, категорії роботодавця та відповідності працівника вимогам процедури.

Чи дає робота ФОП право на бронювання

Реєстрація фізичною особою-підприємцем сама по собі не надає права на бронювання через стандартну послугу Дії. Цей механізм призначений для відповідних органів, підприємств, установ та організацій, які подають списки своїх працівників.

Якщо людина працює виключно як ФОП і не має трудових відносин із роботодавцем, який може здійснювати бронювання, отримати бронь лише на підставі підприємницької діяльності не можна.

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Водночас у підприємця можуть бути інші законні підстави для відстрочки від мобілізації. Їх потрібно розглядати окремо відповідно до чинного законодавства.

Чи обов’язково бути офіційно працевлаштованим

Так, для бронювання через роботодавця необхідно мати належно оформлені трудові відносини. Компанія подає відомості про працівника, а інформація має відповідати даним державних реєстрів.

Для окремих працівників підприємств оборонно-промислового комплексу та компаній, критично важливих для забезпечення потреб Збройних Сил України, передбачена можливість тимчасового бронювання строком до 45 календарних днів за визначених законодавством умов. Цей механізм дає змогу врегулювати питання військового обліку в окремих випадках, але не поширюється автоматично на всіх нових працівників.

Деталі процедури та категорії працівників, яких вона стосується, наведені в офіційному сервісі бронювання працівників на порталі Дія.

Перш ніж погоджуватися на вакансію заради бронювання, варто уточнити в роботодавця, чи має підприємство чинний статус, чи передбачена бронь для конкретної посади та які документи необхідні для оформлення.

Коли бронювання можуть скасувати

Бронювання оформлюють на визначений строк, тому його статус потрібно контролювати. Відстрочка може припинитися, зокрема, після завершення строку її дії, звільнення працівника або втрати роботодавцем відповідного статусу. Інші підстави для анулювання визначені постановою Кабміну № 76.

Перевірити відомості про бронювання можна в електронному військово-обліковому документі, зокрема через застосунок Резерв+.

Якщо компанія пропонує роботу з бронюванням, доцільно з’ясувати не лише наявність відповідного статусу, а й те, чи включатимуть конкретного працівника до списку та на який строк планують оформити відстрочку.

FAQ

Чи можна отримати бронювання, якщо працюєш в ІТ-компанії?

Так, якщо компанія має право бронювати працівників і виконує вимоги законодавства. Сам факт роботи в ІТ-сфері не гарантує відстрочки: роботодавець повинен мати відповідний статус або іншу передбачену законом підставу для бронювання.

Як перевірити, чи забронювали працівника?

Статус можна перевірити в електронному військово-обліковому документі, зокрема в Резерв+. Якщо бронювання оформлювали через Дію, роботодавець також може перевірити результат поданої заяви в особистому кабінеті. Інформація про відстрочку в електронному військово-обліковому документі є підтвердженням бронювання.

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