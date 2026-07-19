На кого зі знаків чекає нова робота та придбання житла у серпні 2026: хто ці щасливці

Гороскоп на серпень 2026 / © www.freepik.com/free-photo

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Серпень 2026 для деяких знаків зодіаку може стати періодом великих змін. Астрологи вважають, що саме цього місяця відкриються нові професійні можливості, а давні мрії про власне житло можуть почати здійснюватися. Йдеться не лише про купівлю квартири чи будинку, а й про вдалі угоди, переїзд або початок ремонту в новому помешканні. Звісно, астрологічні прогнози не мають наукового підтвердження й варто сприймати їх як розважальний матеріал. Проте багатьом вони допомагають налаштуватися на позитивні зміни та не втрачати шансів, які дарує життя.

Телець

Для Тельців серпень може стати одним із найуспішніших місяців року у фінансовій сфері. Є висока ймовірність отримати привабливу пропозицію щодо нової роботи або перейти на більш оплачувану посаду.

Зростання доходів дозволить замислитися над купівлею житла, оформленням іпотеки чи внесенням першого платежу за омріяну квартиру. Деякі представники знакe можуть вдало продати стару нерухомість і придбати нову.

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Лев

Левам серпень принесе шанс кардинально змінити професійне життя. Це гарний період для співбесід, запуску власної справи або переходу до компанії, де відкриються значно кращі перспективи.

Разом зі зміною роботи можуть з’явитися можливості для переїзду. Комусь вдасться знайти житло своєї мрії, а хтось нарешті завершить оформлення документів на будинок чи квартиру.

Скорпіон

Серпень стане для Скорпіонів місяцем важливих рішень. Кар’єрне зростання або нова посада можуть значно покращити фінансове становище.

Саме тому багато представників цього знаку почнуть активно шукати нерухомість або вкладати кошти у власне житло. Астрологи вважають, що зараз особливо сприятливий час для довгострокових інвестицій.

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Козоріг

Козороги давно працювали заради стабільності, і серпень може принести заслужену винагороду. З’являться цікаві вакансії, вигідні ділові пропозиції або можливість отримати підвищення.

Фінансова впевненість допоможе зробити важливий крок — придбати житло, розпочати будівництво будинку або завершити ремонт, який давно відкладався.

Водолій

На Водоліїв чекає несподіваний поворот подій. Пропозиція про нову роботу може надійти саме тоді, коли вони найменше цього очікуватимуть.

Разом із новими можливостями відкриються перспективи переїзду. Дехто знайде вигідний варіант квартири, а інші отримають шанс придбати житло на дуже привабливих умовах.

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