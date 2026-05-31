На місці кораблетрощі знайдено унікальний скарб

Нумізматичний скарб / © Ministero della cultura (Міністерство культури Італії)

Біля узбережжя італійського острова Сардинія археологи виявили величезний скарб пізньоримських бронзових монет, кількість яких може сягати від 30 до 50 тисяч екземплярів.

Як повідомляє видання Popular Mechanics, знахідку вже називають однією з найважливіших нумізматичних подій останніх років завдяки її масштабам та винятковому стану збереження.

Історія відкриття розпочалася 25 травня 2023 року, коли дайвер неподалік міста Арзакєна помітив серед водоростей металевий предмет. Після повідомлення правоохоронців до досліджень залучили археологів, поліцію з охорони культурної спадщини, підрозділи підводної археології та інші служби.

Подальші роботи виявили масштабне скупчення бронзових монет на морському дні. За оцінкою Міністерства культури Італії, йдеться щонайменше про 30 тисяч монет, хоча деякі фахівці припускають, що їхня кількість може перевищувати 50 тисяч.

Монети пролежали у морі 1700 років

За даними дослідників, знайдені монети є пізньоримськими фолісами — бронзовими грошовими одиницями, які перебували в обігу в Римській імперії. Первинний аналіз датував їх періодом між 324 та 340 роками нашої ери.

Згодом вивчення частини колекції дозволило уточнити часові рамки. Наразі вважається, що монети були викарбувані між 324 та 345 роками нашої ери, тобто наприкінці існування Римської імперії.

Особливе захоплення науковців викликав стан знахідки. В італійському Міністерстві культури зазначили, що більшість монет збереглися у «відмінному та рідкісному стані», що є незвичним для артефактів, які понад півтори тисячі років перебували у морському середовищі.

Чи був це затонулий корабель

Під час підводних робіт дослідники виявили не лише монети, а й фрагменти амфор — характерних давньоримських посудин для перевезення товарів.

Це дало підстави припустити, що скарб міг потрапити на морське дно внаслідок кораблетрощі. Водночас археологи поки не поспішають із остаточними висновками. Офіційного підтвердження версії про затонулий корабель наразі немає, а повне наукове дослідження ще триває.

Судова суперечка навколо скарбу

Знахідка привернула увагу не лише археологів, а й юристів. На початку 2026 року Регіональний адміністративний суд Сардинії відхилив позов першовідкривача скарбу щодо отримання винагороди за знахідку.

Суд дійшов висновку, що відкриття не можна вважати випадковим, оскільки під час пошуків використовувався металошукач, а сама територія вже раніше розглядалася як потенційно перспективна з археологічного погляду.

Унікальний нумізматичний скарб

Генеральний директор з питань археології, образотворчого мистецтва та ландшафту Італії Луїджі Ла Рокка назвав знахідку одним із найзначніших нумізматичних відкриттів останніх років.

За його словами, скарб демонструє, наскільки багатою залишається археологічна спадщина Середземномор’я, а морське дно й досі приховує безцінні свідчення давньої історії.

Наразі монети проходять очищення, каталогізацію та дослідження. Частину колекції в майбутньому планують передати до музею Арзакєни, однак станом на сьогодні скарб ще не виставлено для публічного огляду.

