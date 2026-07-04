На небі з’явиться гігантський Оленячий Місяць: астрономи назвали точну дату

Місяць / © Фото з відкритих джерел

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Наприкінці липня українці зможуть спостерігати одну з найефектніших астрономічних подій літа — повний Оленячий Місяць.

Як повідомляє Daily Galaxy із посиланням на дані астрономів, пік повні припаде на 29 липня.

За інформацією Space.com, максимального освітлення природний супутник Землі досягне о 14:36 за Гринвічем (17:36 за київським часом). Втім, найкращим часом для спостереження стане вечір 29 липня, коли Місяць зійде над східним горизонтом одразу після заходу Сонця.

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Саме в цей момент небесне тіло здаватиметься особливо великим і набуде характерного золотисто-помаранчевого відтінку. Астрономи пояснюють цей ефект так званою «місячною ілюзією»: хоча реальні розміри Місяця не змінюються, людський мозок сприймає його більшим поблизу будівель, дерев або гір на горизонті.

Додатково атмосферні явища розсіюють синє світло та пропускають більше червоних і помаранчевих хвиль, через що під час сходу Місяць набуває теплого бурштинового відтінку.

Назва «Оленячий Місяць» походить від традицій корінних народів Північної Америки. Саме в липні молоді самці оленів починають відрощувати нові роги, що й дало назву літній повні. Інші народи називали її Малиновим Місяцем, Місяцем Линяння Пір’я, Сінним або Кукурудзяним Місяцем, пов’язуючи небесне явище з природними та сільськогосподарськими циклами.

Окрім астрономічного значення, липнева повня має й важливий духовний вимір. Вона збігається зі святами Гуру Пурніма та Асалха Пуджа, які відзначають мільйони індуїстів і буддистів у різних країнах світу.

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Фахівці зазначають, що перша година після сходу Оленячого Місяця стане найкращим періодом для фотографування. Саме тоді можна отримати найбільш видовищні кадри на тлі міських пейзажів або природних ландшафтів.

Оленячий Місяць 2026 року обіцяє стати однією з найяскравіших астрономічних подій літа та подарувати спостерігачам унікальне видовище на вечірньому небі.

Нагадаємо, на нічному небі можна помітити цікаву закономірність: деякі сузір’я та зірки видно завжди, а інші з’являються лише в певні пори року. Астрономи пояснюють, що це пов’язано з рухом Землі та особливостями так званого зоряного часу.

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