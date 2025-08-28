На них посиплються золоті гори: восени 2025 року на ці три знаки зодіаку чекає фінансовий успіх

Які знаки зодіаку будуть мати фінансовий успіх восени 2025 року / © unsplash.com

Це стане реальністю для обраних знаків зодіаку цієї осені, і все це завдяки подіям на небі. За словами астрологині та тарологині Мак Джаггер, певні планетарні транзити можуть впливати на ваше життя, зокрема на те, як ви відчуваєте або сприймаєте удачу.

Юпітер, відомий як великий благодійник, відіграє ключову роль в удачі, а Місяць теж може стати великою допомогою. Якщо одне з цих небесних тіл перебуває у вашому знаку, ви почнете відчувати позитивні вібрації. Тут — три знаки зодіаку, які матимуть найщасливішу осінь, а також поради, як максимально скористатися цим часом.

Рак

Один зі знаків, який, ймовірно, процвітатиме цієї осені — і впродовж наступного року, — це Рак. Причина в тому, що велика благодійна планета Юпітер лише кілька місяців перебуває у річному турі через дім Рака, знаку, у якому він перебуває у високій позиції.

"Висока позиція" означає, що планета проходить через знак, у якому вона найповніше проявляє свої найкращі якості, і саме це ваш водний знак. Оскільки Юпітер найбільше асоціюється з удачею, це означає, що ті, у кого є значущі позиції у Раку, можуть відчути особливий удачливий імпульс цієї осені, додає вона.

Щоб прийняти майбутню смугу удачі, почніть з кількох ризикованих кроків. Домагайтеся підвищення на роботі, запросіть вподобану людину на побачення, наважтеся переїхати до нового міста або почніть виходити з зони комфорту. З потужним та розширювальним Юпітером на вашому боці шанси, що все складеться на вашу користь, значно зростають.

Водночас удача може прийти до вас і без особливих зусиль. Слідкуйте за можливостями, які ніби з’являються нізвідки — і не бійтеся скористатися ними.

Діва

На небі відбувається багато подій, які принесуть Дівам чимало удачі цієї осені. Цього року вже був один новий Місяць у домі Діви, але перед тим, як Сонце 21 вересня перейде в знак Терезів, відбудеться ще один новий Місяць у Діві.

Нові Місяці — це потужний час для нових починань, а також ідеальний момент, щоб встановлювати наміри та проявляти бажане у майбутньому. А що ще краще? Цей новий Місяць збігається з потужним сонячним затемненням, що може принести прориви та значні зміни.

Оскільки осіннє рівнодення вводить нас у сезон осені під впливом цієї енергетики затемнення, люди з позиціями у Діві відчуватимуть особливий приплив енергії, пояснює астрологиня. Ця бурхлива, кінетична енергія, найімовірніше, залишить свій слід на весь сезон.

Як знак Землі, Діви звикли жити за певним розкладом, але осінь може принести спалахи магії, які неможливо буде пропустити. Навіть якщо це не зовсім вписується у ваш план, ви можете вирішити плисти за течією та подивитися, куди вас приведе випадкова смуга удачі. Щоб посилити свою фортуну ще більше, не забувайте встановлювати наміри й проявляти бажане.

Риби

Риби матимуть найщасливішу осінь. Наближаючись до першого дня осені 22 вересня, Риби вже переживуть трансформаційний момент завдяки майбутньому повному Місяцю із затемненням. Він відбудеться у вашому знаку 7 вересня і принесе потік позитивної енергії, який допоможе відпустити минуле та з ентузіазмом дивитися в майбутнє.

За словами Джаггер, ті, у кого є значущі позиції у Рибах, знайдуть сміливість подолати залишки синдрому самозванця. Якщо ви відчуваєте, що не заслуговуєте на хороші речі, настав час позбутися цієї думки. Замість того, щоб залишатися в тіні — як це часто роблять чутливі водні знаки — ви почуватиметеся впевненіше та сміливіше, і це змінить усе.

У цей новий сезон відчуєте, що настав час робити те, про що ви завжди мріяли. Ба більше, ви не здаватиметеся за першої невдачі.

Якщо хочете знайти нових друзів — почнете спілкуватися. Якщо хочете показати своє мистецтво — створите акаунт в Instagram і почнете публікувати роботи. Завдяки енергії повного Місяця ви увійдете в осінь з додатковим зарядом впевненості та почнете втілювати свої плани в життя.