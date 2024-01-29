На огірках більше не будуть утворюватися пустоцвіти: все, що потрібно знати, щоб запобігти

Через утворення пустоцвітів на огірках, урожайність популярної овочевої культури значно падає.

Дотримуючись рекомендацій спеціалістів, ви вже цього літа отримаєте багатий урожай соковитих та смачних огірків.

Чому на огірках бувають пустоцвіти? Існує чимало причин виникнення пустоцвітів на огірках, але основними з них є:

посівний матеріал поганої якості — варто купувати насіння лише у спеціалізованих магазинах, де продається сертифікований матеріал;

насіння старе — якщо ви використовуєте насіння, яке вже було в ваших запасах, слідкуйте, щоб воно мало не більше 2-4 років;

неправильне поливання — огірки рекомендовано поливати лише ввечері теплою водою, у холодні дні рослину не поливають, а додатково накривають агроволокном;

нестача сонячних променів — якщо огірки були висаджені у затемненому місці, вони будуть утворювати багато пустоцвітів;

неправильне підживлення — варто уникати надмірного використання азотних добрив, які є однією з основних причин утворення пустоцвітів.

Додатково спеціалісти радять удобрювати ґрунт перед висаджуванням огірків мінеральними і органічними добривами. А протягом сезону варто робити не менше чотирьох підживлень.

Висіваючи насіння огірків на розсаду, обов'язково забезпечте рослині достатнє освітлення. Якщо не вистачає сонячного світла, варто додати штучне.

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