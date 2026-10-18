На острові з гігантськими крабами шукають літак відомої льотчиці: моторошна теорія зникнення жінки (фото)

ЛЬотчиця Амелія Ергарт / © Associated Press

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На віддаленому острові в Тихому океані розпочалася нова експедиція з пошуку літака американської льотчиці Амелії Ергарт, яка зникла безвісти 1937 року під час спроби облетіти навколо світу. Дослідники збиратимуть докази на суші та обстежуватимуть дно лагуни. Водночас ночувати вони планують на човні, щоб уникнути зустрічей із гігантськими кокосовими крабами, які мешкають на острові.

Про це пише unilad.

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Що відомо про зникнення льотчиці

Ергарт стала першою жінкою, яка самостійно перелетіла Атлантичний океан. 2 липня 1937 року вона разом із штурманом Фредом Нунаном зникла під час навколосвітньої подорожі. Літак Lockheed 10E Electra, на якому вони летіли, мав проблеми із запасом пального, а згодом зв’язок із екіпажем було втрачено над Тихим океаном.

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Таємниче зникнення льотчиці протягом десятиліть породжувало численні пошукові операції, дослідження та теорії про її долю. Тепер команда дослідників з американського Університету Пердью прибула на острів Нікумароро в південній частині Тихого океану, який входить до складу Республіки Кірибаті.

Острів відомий не лише можливим зв’язком зі зникненням Ергарт, а й величезними кокосовими крабами. Розмах їхніх ніг може сягати приблизно 90 сантиметрів, а вага — близько 4 кг.

Льотчиця Ергарт / © Associated Press

Чи могли гігантські краби з’їсти Амелію Ергарт

Поновлення пошуків знову привернуло увагу до однієї з наймоторошніших версій зникнення льотчиці. Згідно з нею, літак Ергарт міг зазнати аварії або здійснити вимушену посадку на Нікумароро. Якщо пілотка вижила, але отримала поранення, вона могла стати здобиччю кокосових крабів.

Історія цієї гіпотези бере початок у 1940 році, коли британські поселенці знайшли на острові 13 кісток, зокрема людський череп. За їхніми словами, кокосові краби розтягнули частину останків. Тодішні лікарі припускали, що кістки належали невисокому на зріст європейському чоловікові, однак деякі антропологи не погоджувалися з таким висновком.

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Щоб перевірити, чи здатні краби розтягувати людські останки, дослідники з Міжнародної групи з пошуку історичних літаків (TIGHAR) провели експеримент зі свинячою тушею. Краби швидко оточили її, об’їли більшу частину м’яса, а деякі кістки відтягнули на відстань до 18 м.

«Це свідчить про те, що краби тягнуть кістки», — пояснив представник TIGHAR Том Кін.

Однак подальші дослідження поставили під сумнів припущення, що знайдені останки могли належати Ергарт.

Археолог National Geographic Фредрік Гіберт та його команда, можливо, виявили фрагменти черепа, знайденого на острові 1940 року, в одному з музеїв Кірибаті. Судові антропологи встановили, що він належав дорослій жінці.

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Проте у 2021 році Гіберт повідомив Радіо Кірибаті, що результати аналізу ДНК вказували на інше походження останків: вони могли належати молодій полінезійській жінці, яка жила на території сучасної Кірибаті приблизно 1000 років тому. Про це повідомляло Radio New Zealand.

Отже, версія про загибель Ергарт на острові та можливу участь кокосових крабів залишається гіпотезою, а не встановленим фактом.

Що саме шукають дослідники на острові Нікумароро

Нинішня експедиція зосереджена на конкретному об’єкті, який помітили на супутникових знімках. Він може бути уламком літака Ергарт. Зображення цієї ділянки, за даними дослідників, існують ще з 1937 року — року зникнення льотчиці.

Об’єкт, імовірно, розташований приблизно за три метри від берега лагуни та на глибині близько півтора метра. Водночас інші дослідники, які вже обстежували цю місцевість, вважають, що знахідка на супутникових знімках може виявитися оманливою.

Виконавчий директор Міжнародної групи з пошуку історичних літаків Рік Гіллеспі досліджував цю ділянку у 2001 та 2007 роках. У 2025 році він заявив NBC News: «Ми вже шукали саме в тому місці, і там нічого немає».

Попри це, керівник нинішньої експедиції Рік Петтігрю, виконавчий директор Інституту археологічної спадщини, назвав надзвичайно приємною можливість наблизитися до завершення огляду об’єкта, відомого як об’єкт Тарая.

За його словами, експедиція має особливе значення, адже від останньої офіційно дозволеної дослідницької місії на Нікумароро минуло сім років. А на півострові Тарая дослідники не працювали понад 15 років.

Літак Ергарт / © Associated Press

Як проходитимуть пошуки зниклого літака

Наразі команда доставляє обладнання, розчищає густу рослинність і облаштовує базу біля центральної лагуни острова.

Спочатку дослідники працюватимуть на південно-західній частині півострова Тарая. Вони оглядатимуть поверхню в пошуках можливих артефактів, а потім обстежуватимуть прилеглу акваторію. Для цього на воді розмістять вимірювальні лінії, які допоможуть систематично перевірити визначені ділянки.

Під водою використовуватимуть кілька видів обладнання. Магнітометр допоможе виявляти металеві предмети, а сонар надсилатиме звукові імпульси, щоб визначити можливу знахідку під поверхнею морського дна.

Після цього дослідники планують застосувати гідрозонд і спеціальне обладнання для розмивання та видалення донних відкладень. Це дасть змогу точніше встановити глибину й розташування об'єкта, а за сприятливих умов — оглянути його безпосередньо.

Саме результати цього обстеження мають показати, чи є загадковий об'єкт уламками літака Lockheed 10E Electra, на якому Амелія Ергарт і Фред Нунан вирушили в навколосвітню подорож 1937 року.

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