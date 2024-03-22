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На піку популярності: які трендові кросівки обрати 2024 року

На піку популярності: які трендові кросівки обрати 2024 року

Трендові кросівки 2024

Кросівки уже давно стали не просто спортивним взуття, їх поєднують практично з будь-яким стилем.

Весняно-літній сезон уже на порозі. Це означає, що можна діставати своє улюблене взуття, або ж придбати нову пару. Серед трендів - металік, ретро та різнокольорові.

На що варто звернути увагу при виборі взуття та яку модель обрати цього сезону - читайте далі.

Як правильно обрати взуття: поради

Основні критерії вибору:

  • Стиль
  • розмір
  • матеріал
  • спосіб фіксації
  • колір
  • бренд.

Також важлива умова при виборі кросівок: обрана модель не повинна тиснути й великий палець не повинен випирати.

  • Врахувати сезон

Кросівки можна носити як влітку, так і взимку. Головне підібрати актуальну модель для сезону. Для холодної пори вибирайте моделі з наступними якостями:

  • Щільний водонепроникний верх (шкіра, замша, нубук, щільна синтетика).
  • Товста підошва.
  • Внутрішній утеплювач або хутро.

Взуття для осені має мати такі ж якості, проте вони можуть бути без утеплювача.

Набагато легше вибрати кросівки влітку. Для спекотної погоди відмінно підійдуть легкі моделі з верхом з сітки, для більш прохолодною — з текстильними вставками.

  • Спосіб фіксації

Тут теж варіантів може бути чимало:

  • шнурівка
  • липучка
  • змійка
  • змійка
  • комбінована застібка.

Трендові кросівки на весняно-літній сезон 

Ретро

Кросівки олдскул можуть можуть стати родзинкою вашого образу. Серед брендів, на які варто звернути увагу - Adidas Sambas чи Puma Super Liga.

Високі кеди

Як відомо, класика завжди залишається в тренді. Цього року у моду повертаються високі кеди. Серед нового - масивна підошва. Тут можна об’єднати кілька сучасних тенденцій, і вибрати кеди з екологічних матеріалів.

Кеди з високою підошвою / ©
Кеди з високою підошвою

Поєднання різних тканин

Тренд, який набирає популярності - поєднання різних текстур та тканин. Для прикладу - шкіра зі замшею. Такі універсальні моделі вже випустили: New Balance 2002R, Miu Miu x New Balance 530, Nike Blazer Low ’77.

Акцент на зручності

Все популярнішим стає взуття, що легко взувається та знімається. Так, ера сліпонів повертається. Дбати про погоду та бути стильними водночас - неважко. Кросівки та кеди, виготовлені з екологічних та перероблених матеріалів — у топі трендів. 

Ніколи не вийдуть з моди: взуття, яке має бути у кожної

Білий колір Взуття, яке ніколи не вийде з моди. А ще вони підійдуть практично добудь-якого образу. Їх  можна носити, як на роботу, так і на романтичну зустріч.

Білі кросівки / ©
Білі кросівки

Суперстари. Легкі суперстари завжди матимуть стильний вигляд. 

Суперстари / ©
Суперстари

Кросівки в сіточку. Ідеальні кросівки на теплу погоду. У них точно не буде спекотно.

Кросівки для спорту

Важливо розуміти, що для кожного виду спорту підходитиме різне взуття. Тут важливо врахувати особливості занять і вибирати взуття, виходячи з цього.

Тренажерні кросівки для залу мають рифлену, стійку підошву з амортизаційними властивостями, але при цьому вони легкі і комфортні. Важливий момент - наявність шнурків, які фіксуються на нозі, а також язичка спереду.

Спортивні кросівки / ©
Спортивні кросівки

Якщо ви віддаєте перевагу спортивним іграм, таким як волейблолу чи баскетболу, то важливо забезпечити комфорт ногам. У такому разі підійдуть кросівки з дихаючим верхом, еластичними шнурками з фіксатором, і невеликою вагою. Водночас підошва має бути оснащена гелевими вставками або повітряними демпферами. 

Для занять фітнесом популярністю користується взуття з амортизацією та півдищеними вентиляційними властивостями. Тут підошва повинна бути жорсткою, з хорошою фіксацією п'яти і багатошаровою. Зокрема, остання в кілька разів зменшує навантаження на стопу і створює зчеплення з підлогою. При цьому рекомендується купувати взуття на пів розміру більше.

Раніше ми розповідали, які кросівки будуть у трендах сезону весна-літо 2024.

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