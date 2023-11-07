На плафонах і люстрах довго не буде пилу: як домогтися ідеальної чистоти – допоможе копійчаний засіб

Як швидко позбутися пилу на люстрах, плафонах та меблях, розпорошивши на поверхню лише один засіб.

Процес прибирання в оселі забирає у нас значну частину вільного часу. І як би чисто не прибирати, все одно через тиждень потрібно починати все спочатку, що вкрай дратує. Особливо складно прибирати верхню частину будинку, де розташовані люстри та плафони, а пил там накопичується досить швидко. Тому ми інколи пропускаємо цей процес, бо дістатися туди важко. Але цю проблему можна вирішити дуже просто. Розповідаємо, як надовго позбутися пилу на люстрах і плафонах за допомогою одного дієвого засобу.

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Як швидко і надовго позбутися пилу на люстрах, плафонах та меблях

Для того, аби вирішити цю проблему, після миття люстр необхідно взяти звичайний антистатичний засіб у формі аерозолю і розпорошити його на чисті плафони. Вкрай важливо дочекатися, поки він висохне, а потім просто витерти сухою ганчіркою всі патьоки, які утворилися після обробки.

За допомогою антистатичного засобу також можна надовго позбутися пилу на меблях. Діяти варто за таким самим принципом. Спочатку гарно повитирайте всі поверхні від бруду та пилу, витріть насухо, а потім розпорошіть антистатик на чисту суху мікрофібру і пройдіться по меблях. Результат буде відмінним: пил довго не осідатиме на поверхні, а вам не доведеться часто прибирати.

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