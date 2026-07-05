На пляжі знайшли дивні сріблясті кулі: до розслідування долучилося космічне агентство (фото)

Узбережжя / © dailymail.co.uk

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Незвична знахідка на узбережжі викликала занепокоєння місцевої влади та Австралійського космічного агентства, адже існує припущення, що це можуть бути уламки космічного апарата.

Про це йдетсья у повідомленні dailygalaxy.

Навколо місця знахідки встановили зону безпеки

Кулі знайшли на пляжі Форрест-Біч, розташованому на північ від міста Таунсвілл.

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Австралійський пляж закрили через загадкові металеві сфери Фото dailygalaxy

Через невідоме походження предметів до місця прибули рятувальники та поліція. Фахівці у захисних костюмах обережно зібрали сфери та помістили їх у спеціальні контейнери для небезпечних матеріалів.

Поблизу місця виявлення встановили 50-метрову зону обмеженого доступу.

Мешканців і туристів закликали не торкатися подібних предметів, якщо вони натраплять на них на узбережжі, а негайно повідомляти про знахідку екстреним службам.

Наразі жодних витоків небезпечних речовин або постраждалих не зафіксовано, однак експерти продовжують лабораторні дослідження.

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Чи можуть це бути уламки космічного корабля

Однією з головних версій слідства є те, що металеві кулі можуть бути паливними баками або герметичними резервуарами, які відокремилися від ракети чи космічного апарата під час входження в атмосферу.

Подібні елементи виготовляють із надзвичайно міцних матеріалів, тому вони іноді витримують екстремальні температури під час падіння на Землю.

Фахівці зазначають, що окремі паливні баки можуть містити залишки реактивного пального або інших небезпечних речовин, тому поводитися з ними потрібно максимально обережно.

Австралійське космічне агентство намагається встановити походження об'єктів та з'ясувати, чи можна пов'язати їх із конкретним космічним запуском. Поки що не вдалося визначити, якій країні або компанії можуть належати ці уламки.

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Незвичайна знахідка привернула увагу місцевих жителів

Для невеликого прибережного містечка ця подія стала справжньою сенсацією.

Власниця місцевого кафе Ліза Скобі розповіла, що зазвичай життя в цьому районі дуже спокійне.

«У нас дуже тихо, тут майже нічого не відбувається. Тому така активність, звісно, викликала велике зацікавлення», — сказала вона в коментарі австралійському мовнику ABC.

Попри цікавість мешканців, влада наголошує, що головним пріоритетом залишається безпека до завершення всіх експертиз.

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Подібні випадки вже траплялися

Це не перший випадок, коли в Австралії знаходять імовірні уламки космічної техніки.

2023 року на пляж у Західній Австралії винесло великий металевий купол, який згодом індійська влада ідентифікувала як частину ракети-носія Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV).

Схожа знахідка була зафіксована й у Намібії 2011 року — тоді металеву сферу експерти пов'язали з паливним баком безпілотної ракети.

Експерти зазначають, що зі збільшенням кількості космічних запусків, супутників і комерційних місій випадки падіння окремих елементів космічної техніки на Землю можуть ставати дедалі частішими. Нині австралійські фахівці намагаються з'ясувати, чи поповнить ця знахідка перелік підтверджених випадків падіння космічного сміття.

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