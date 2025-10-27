На початку чи наприкінці приготування: коли треба солити омлет, щоб був ніжним і смачним

Коли солити омлет — на початку чи наприкінці приготуванння / © Credits

Здавалося б, що може бути простішим за омлет — 4-5 яєць, трохи молока і кілька хвилин часу на приготування. Але навіть така елементарна страва має свої секрети. Один із головних — це момент додавання солі. Саме він часто визначає, чи буде омлет ніжним і пухким, чи перетвориться на жорсткий корж.

Коли солити омлет — на початку чи наприкінці приготування

Професійні кухарі одностайні: солити омлет краще наприкінці приготування чи безпосередньо перед тим, як виливати масу на сковорідку. Чому це важливо? Якщо посолити яйця заздалегідь, сіль почне руйнувати їхню структуру — білки згортаються, і страва втрачає ніжність. Такий омлет стає щільним, а іноді навіть гумовим.

Як правильно готувати омлет, щоб був ніжним і повітряним

Збивайте яйця без солі, можна додати трішки молока або вершків для легкості. Додайте сіль безпосередньо перед смаженням, потім одразу виливайте суміш на розігріту сковорідку. Не пересоліть. Омлет швидко вбирає сіль, тому достатньо буквально щіпки. Готуйте на помірному вогні під кришкою. Так яйця рівномірно схопляться, але залишаться м’якими всередині.

Якщо хочете, щоб омлет мав делікатний вершковий смак, додайте наприкінці приготування трохи вершкового масла, воно зробить текстуру страви шовковистою й додасть легкого аромату.