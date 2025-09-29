Чим підживити декабриста в жовтні / © Pixabay

Саме восени, а не взимку, формуються майбутні квіткові “водоспади”. Досвідчені квітникарі називають жовтень ключовим місяцем для закладання бутонів. Кілька простих кроків — і навіть скептики будуть приголомшені результатом.

Декабрист має чіткий життєвий ритм: після активного зростання йому необхідний спокій. Організувати його легко: перенесіть горщик на прохолодний балкон із температурою 7–10 °C. Оптимальний час — друга половина вересня або початок жовтня. Пропустивши цей момент, доведеться чекати наступного року.

Через місяць “холодного відпочинку” рослину повертають у теплу кімнату. Саме тоді починається магія — підживлення. Після стресу декабрист прокидається й готовий формувати бутони. Щоб прискорити процес, його обприскують спеціальним розчином: 1,5 л відстояної води, 1,5 таблетки бурштинової кислоти, 1 крапля ”Циркону” та 3 краплі йоду. Обприскування проводять через день — це стимулює активний розвиток.

Паралельно починається підживлення під корінь: 2 ч. л. суперфосфату розчиняють у літрі теплої води й настоюють добу. Поливати треба без осаду, раз на два тижні.

Якщо дотримуватися цих простих правил, вже на початку грудня ви побачите безліч бутонів, які перетворять ваш декабрист на справжній зимовий букет. Головне — не проґавити час і дати рослині все необхідне саме зараз.