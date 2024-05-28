На Полтавщині помер волонтер-переселенець: місцеві звинувачують лікарів

Полтавська центральна районна лікарня Полтавської міської ради нібито відмовилася госпіталізувати місцевого волонтера, який потрапив у медзаклад із пневмонією. Зрештою чоловік помер.

Про це повідомляє місцеве інтернет-видання "Полтавщина".

Зазначається, що харківʼянин Євгеній 2022 року переїхав до Полтави і приєднався до команди майстерні Олени Запорожан, яка виготовляє амуніцію для військових. Він став конструктором всього тактичного одягу майстерні.

Власниця майстерні розповідає, що в суботу, 25 травня, чоловік зателефонував на роботу і попередив, що має високу температуру та в понеділок, 27 травня, побуде вдома. Видання пише, що коли в понеділок Олена зателефонувала Євгенію, зрозуміла, що йому стало лише гірше.

Зрештою чоловік викликав швидку, яка повезла його в районну лікарню з підозрою на апендицит, оскільки він скаржився на біль в боку. Однак коли волонтеру зробили рентген, виявили пневмонію.

Видання стверджує, що Євгена з гострим болем і в тяжкому стані нібито без жодної допомоги відправили до сімейного лікаря за місцем проживання.

"Олена поїхала у лікарню і побачила Євгенія на лаві під приймальним відділенням з катетером у вені. Катетер встановили лікарі швидкої. Чоловік був блідий від болю і не міг пересуватися", - пише видання Полтавщини.

Медпрацівниця хірургічного відділення пояснила, що вони "ургентні по хірургії", а в пацієнта не виявили нічого серйозного. Тоді Олена Запорожан поцікавилася, чому чоловіка не госпіталізували до відділення терапії, на що медпрацівниця нібито сказала "Я вам можу порадити сходити до завідувачки терапії і по-людські попросити її".

Після цього Олена повезла волонтера до другої міської лікарні. Чоловіка госпіталізували до відділення терапії і терміново почали лікувати. З часом перевели в реанімацію. Однак у ніч проти 28 травня волонтер помер. В нього залишилися син та дружина, які наразі проживають у Полтаві.

Зазначається, що Полтавська міська рада поки не відреагувала на подію. У Департаменті охорони здоров'я Полтавської міськради повідомили, що наразі проводиться комісійна перевірка надання допомоги цьому пацієнту в причетних закладах охорони здоров'я. Після її проведення обіцяють надати оцінку цьому випадку.

Нагадаємо, у передмісті Києва патрульні затримали чоловіка до початку комендантської години, доправили його до ТЦК. Там його побили, забрали речі та відвезли у Вишневе на ВЛК. Під час спроби порадитися з юристом, у чоловіка відібрали смартфон.

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