На полицях українських магазинів з’явилася сіль, яка "знищує" консервацію: на що звернути увагу

Яку сіль не можна використовувати для консервації / © unsplash.com

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У програмі «Сніданок з 1+1» з’ясували, що головна причина провалу багатьох консервацій — не в рецептах і не в банках, а в солі, яку господині масово купують у супермаркетах. Йдеться насамперед про імпортну, переважно турецьку сіль, до складу якої входить добавка Е536 (фероціанід калію). Це так званий антизлежувач — речовина, яка запобігає злипанню солі, але в процесі консервації вона шкодить.

Біохімікиня Ольга Гуренко пояснює, що такі домішки руйнують природні процеси ферментації. Як результат — замість апетитних хрумких огірків чи ароматної квашеної капусти господині отримують слизьку субстанцію, а консервації починають бродити і навіть вибухають. До того ж овочі пліснявіють, втрачають хрумкість і привабливість.

Яку ж сіль безпечно використовувати для домашніх заготовок

Тільки натуральну: кам’яну або морську, без жодних домішок, бажано крупного помолу. У складі має бути вказаний лише натрій хлорид (NaCl), без згадок про Е536, Е535 чи Е538. Йодована сіль також не підходить, адже йод гальмує процеси бродіння.

Чому ж так мало української солі на полицях

Хоч Україна має власні родовища, наприклад у Львівській області, у магазинах здебільшого представлена турецька сіль. Причини — у простішій логістиці, нижчій ціні імпорту та недосконалому маркуванні. Більшість покупців просто обирають привабливу упаковку, не вчитуючись у склад.

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Сіль — це не просто буденна приправа. Її якість і склад напряму впливають на безпечність і смак домашніх запасів на зиму.