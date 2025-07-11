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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
271
Час на прочитання
2 хв

На полицях українських магазинів з’явилася сіль, яка "знищує" консервацію: на що звернути увагу

Цьогоріч сезон консервації приніс справжнє розчарування багатьом українським господиням. Замість звичних смачних і хрумких запасів — невдачі: огірки ставали м’якими, капуста не бродила, а банки вибухали одна за одною. Як з’ясувалося, проблема полягала зовсім не у недотриманні рецептів чи порушенні правил стерилізації. Усе зіпсувала сіль — новий її різновид, який виявився згубним для домашніх заготовок.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яку сіль не можна використовувати для консервації

Яку сіль не можна використовувати для консервації / © unsplash.com

У програмі «Сніданок з 1+1» з’ясували, що головна причина провалу багатьох консервацій — не в рецептах і не в банках, а в солі, яку господині масово купують у супермаркетах. Йдеться насамперед про імпортну, переважно турецьку сіль, до складу якої входить добавка Е536 (фероціанід калію). Це так званий антизлежувач — речовина, яка запобігає злипанню солі, але в процесі консервації вона шкодить.

Біохімікиня Ольга Гуренко пояснює, що такі домішки руйнують природні процеси ферментації. Як результат — замість апетитних хрумких огірків чи ароматної квашеної капусти господині отримують слизьку субстанцію, а консервації починають бродити і навіть вибухають. До того ж овочі пліснявіють, втрачають хрумкість і привабливість.

Яку ж сіль безпечно використовувати для домашніх заготовок

  1. Тільки натуральну: кам’яну або морську, без жодних домішок, бажано крупного помолу.

  2. У складі має бути вказаний лише натрій хлорид (NaCl), без згадок про Е536, Е535 чи Е538.

  3. Йодована сіль також не підходить, адже йод гальмує процеси бродіння.

Чому ж так мало української солі на полицях

Хоч Україна має власні родовища, наприклад у Львівській області, у магазинах здебільшого представлена турецька сіль. Причини — у простішій логістиці, нижчій ціні імпорту та недосконалому маркуванні. Більшість покупців просто обирають привабливу упаковку, не вчитуючись у склад.

Сіль — це не просто буденна приправа. Її якість і склад напряму впливають на безпечність і смак домашніх запасів на зиму.

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Дата публікації
Кількість переглядів
271
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