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На полицях українських магазинів з’явилася сіль, яка "знищує" консервацію: на що звернути увагу
Цьогоріч сезон консервації приніс справжнє розчарування багатьом українським господиням. Замість звичних смачних і хрумких запасів — невдачі: огірки ставали м’якими, капуста не бродила, а банки вибухали одна за одною. Як з’ясувалося, проблема полягала зовсім не у недотриманні рецептів чи порушенні правил стерилізації. Усе зіпсувала сіль — новий її різновид, який виявився згубним для домашніх заготовок.
У програмі «Сніданок з 1+1» з’ясували, що головна причина провалу багатьох консервацій — не в рецептах і не в банках, а в солі, яку господині масово купують у супермаркетах. Йдеться насамперед про імпортну, переважно турецьку сіль, до складу якої входить добавка Е536 (фероціанід калію). Це так званий антизлежувач — речовина, яка запобігає злипанню солі, але в процесі консервації вона шкодить.
Біохімікиня Ольга Гуренко пояснює, що такі домішки руйнують природні процеси ферментації. Як результат — замість апетитних хрумких огірків чи ароматної квашеної капусти господині отримують слизьку субстанцію, а консервації починають бродити і навіть вибухають. До того ж овочі пліснявіють, втрачають хрумкість і привабливість.
Яку ж сіль безпечно використовувати для домашніх заготовок
Тільки натуральну: кам’яну або морську, без жодних домішок, бажано крупного помолу.
У складі має бути вказаний лише натрій хлорид (NaCl), без згадок про Е536, Е535 чи Е538.
Йодована сіль також не підходить, адже йод гальмує процеси бродіння.
Чому ж так мало української солі на полицях
Хоч Україна має власні родовища, наприклад у Львівській області, у магазинах здебільшого представлена турецька сіль. Причини — у простішій логістиці, нижчій ціні імпорту та недосконалому маркуванні. Більшість покупців просто обирають привабливу упаковку, не вчитуючись у склад.
Сіль — це не просто буденна приправа. Її якість і склад напряму впливають на безпечність і смак домашніх запасів на зиму.