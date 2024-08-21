Чому на поминках їдять лише ложками: чи можна використовувати виделки і ножі

В Україні є традиція використання ложок на поминальному столі.

В Україні існує традиція, що на поминальні обіди на стіл кладуть лише ложки. Вважається, що гострі предмети відганяють душу померлого.

Чи дійсно на поминках не можна користуватися вилками і ножами, розповів священник Олексій Філюк.

"Це вигадки. Їсти можна і виделками, і ложками, і ножами користуватися. Ми ж живемо у 21 столітті, а не у Середньовіччі", - розповів він.

Священник називає вигадками, що в народі заборону користуватися виделками пов'язують з тим, що нібито душу померлого можна проштрикнути.

Нагадаємо, священник розповів, чи потрібно завішувати дзеркала у домі після смерті рідних. Адже серед українців існує традиція це роботи. Мовляв, інакше - душа людини нібито може "застрягнути" в них чи "заблукати".

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