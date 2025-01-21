На рік матимете по 200 яєць від однієї курки: експерти назвали найменш вибагливу породу несушок

Кури є одними з найпоширеніших домашніх птахів у сільському господарстві, і їхнє розведення не викликає труднощів у господарів. Вони можуть регулярно давати яйця та м’ясо, що робить їх вигідними для утримання. Найбільше популярні яєчні породи, оскільки вони мають високу продуктивність і можуть нести до 250 яєць на рік. За умови належного догляду та правильного харчування, кури можуть нести яйця протягом 10 місяців року.

Розведення курей можна здійснювати різними способами: можна придбати запліднені яйця та використати інкубатор або купити вже вирощених птахів. Другий метод є більш популярним і вигідним. Найкращий вік для купівлі курей — 5-6 місяців, адже в цей час вони вже готові до несіння яєць. Однак важливо обрати правильну породу курей-несучок.

Леггорн — італійська порода, виведена на початку 19 століття, яка здобула популярність завдяки своїй високій продуктивності. Ці кури швидко ростуть і досягають зрілості, тому вони ідеально підходять для розведення, адже можуть нести до 250 яєць на рік.

Ці кури відрізняються високою витривалістю та легко пристосовуються до різних кліматичних умов. Вони добре переносять як спеку, так і сильні морози. Крім того, порода невибаглива до корму. Завдяки міцному імунітету вони рідко хворіють на застуду чи вірусні захворювання, а якщо й захворіють, швидко одужують за умови належного лікування.

Тому Леггорни є популярними серед як досвідчених птахівників, так і новачків, адже вони забезпечують хорошу продуктивність. Якщо у вашому господарстві ще немає цієї породи, саме час придбати її.

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