На щастя й достаток: тримайте ці рослини вдома 2025 року, щоб вас завжди переслідував успіх

Щоб залучити до своєї оселі благополуччя, експерти рекомендують тримати на своїх підвіконнях ці кімнатні квіти.

Езотерики переконують, що кімнатні рослини – це найлегший спосіб, аби залучити у свій дім щастя й благополуччя. Як повідомляє "24 Канал" з посиланням на Real Simple, ці чотири рослини здатні гармонійно впливати на мешканців оселі, залучаючи у їхнє життя добробут і гармонію.

Які квіти треба тримати на своєму підвіконні 2025 року, щоб залучити в дім щастя й достаток

Грошове дерево. Багато хто вірить, що саме ця рослина має потужну енергію грошей. Якщо тримати грошове дерево у себе вдома, то можна залучити позитивну енергію процвітання й достатку. Рослину треба час від час повертати до світла, щоб вона рівномірно росла.

Багато хто вірить, що саме ця рослина має потужну енергію грошей. Якщо тримати грошове дерево у себе вдома, то можна залучити позитивну енергію процвітання й достатку. Рослину треба час від час повертати до світла, щоб вона рівномірно росла. Пілею також називають грошовою рослиною. А все через її зовнішній вигляд, бо листя квітки нагадує монети. Якщо комусь подарувати цю рослину, це означатиме побажання щастя й благополуччя. Пілеї для росту й розвитку необхідне непряме освітлення та постійно вологий ґрунт, тому варто уважно слідкувати за цим.

також називають грошовою рослиною. А все через її зовнішній вигляд, бо листя квітки нагадує монети. Якщо комусь подарувати цю рослину, це означатиме побажання щастя й благополуччя. Пілеї для росту й розвитку необхідне непряме освітлення та постійно вологий ґрунт, тому варто уважно слідкувати за цим. Лілія миру також є символом духовної чистоти й процвітання. Щоб квітка рясно цвіла, її треба поставити в те місце, де на неї потраплятиме непряме сонячне світло. Лілія любить, щоб ґрунт був вологим, але його не варто заливати. Також періодично треба очищувати пил на її листі.

також є символом духовної чистоти й процвітання. Щоб квітка рясно цвіла, її треба поставити в те місце, де на неї потраплятиме непряме сонячне світло. Лілія любить, щоб ґрунт був вологим, але його не варто заливати. Також періодично треба очищувати пил на її листі. Кімнатний бамбук називають щасливою рослиною, бо він приносить гармонію, благополуччя та щастя в дім. До того ж, кількість стебел бамбука має символічне значення – три на щастя, п’ять на міцне здоров’я, вісім на багатство.

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